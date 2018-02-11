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Роналду записал на свой счет восьмой в карьере «идеальный» хет-трик

сегодня, 01:26

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в матче против «Реала Сосьедад» сделал восьмой в карьере «идеальный» хет-трик. Португалец забил один гол правой ногой, другой - левой, а еще один - головой.

Примечательно, что у Лионеля Месси, еще одного пятикратного обладателя «Золотого мяча», за карьеру ни одного «идеального» хет-трика не было.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW
сегодня в 01:28
"Примечательно, что у Лионеля Месси, еще одного пятикратного обладателя «Золотого мяча», за карьеру ни одного «идеального» хет-трика не было"

а что примечательного? роналду - лучший игрок в мире, а месси даже пенки забить не может. можно так же написать, что у сычева нет "идеального" хет-трика. то же самое будет
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