Роналду записал на свой счет восьмой в карьере «идеальный» хет-трик

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в матче против «Реала Сосьедад» сделал восьмой в карьере «идеальный» хет-трик. Португалец забил один гол правой ногой, другой - левой, а еще один - головой.

Примечательно, что у Лионеля Месси, еще одного пятикратного обладателя «Золотого мяча», за карьеру ни одного «идеального» хет-трика не было.