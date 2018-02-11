  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.335.059.25
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет2.183.73.05

Янузай обвинил ван Гала в своих неудачах

вчера, 16:35

Полузащитник Аднан Янузай в июле 2017 года сменил «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад». 23-летний футболист нашел виноватого в своих неудачах в Англии:

«У меня не было никаких шансов, никаких. Я даже не конкурировал за место в составе. Ван Гал никак не способствовал тому, чтобы моя игра становилась лучше. Я ведь был всего лишь молодым футболистом.

Когда в команде играет молодежь, тренер обязан придать ей уверенности в своих силах. Позволить футболистам играть и расти. Этого не произошло в период ван Гала, сезон для меня получился крайне сложным. До этого Дэвид Мойес с первого же дня верил в меня. Он понимал, что я еще неопытен. Когда же пришел ван Гал, все изменилось, мой прогресс остановился.

Мне нравится жизнь в Испании, здесь все идет хорошо. Я наслаждаюсь футболом и должен признать, что Ла Лига — это мой чемпионат. Это техничная лига, а я техничный игрок, так что все мне здесь подходит».

Напомним, что ван Гал возглавлял манкунианцев с 2014-го по 2016-й год.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ди Мария: «ПСЖ стал сильнее, чем в прошлом сезоне»
Сегодня, 00:56 1
Моуриньо - о замене Погба: «У него нет никакой травмы»
Сегодня, 00:31 3
Эдер - о победе над «Болоньей»: «Мы на правильном пути»
Вчера, 23:57 1
Гари Невилл: «Уверен, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует вторым»
Вчера, 23:30 6
Симпсон: «Марез поговорил с ребятами в раздевалке, всё в порядке»
Вчера, 23:25 0
Салах: «Рад, что мне удается забивать голы, но главное то, что мы побеждаем»
Вчера, 22:26 2
Обсудить
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:25
Раз в Ла Лиге всё хорошо, какой смысл в его словах?
ДСА
ДСА
вчера в 17:15
А надо было в Динамо идти и прогрессировать
Верг
Верг
вчера в 16:59

пс и 25ай там есть
311
311
вчера в 16:58
Философию надо было учить, а не мяч пинать!)
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 16:47
Ван Гал всегда гнобил молодёжь. Хави, Мюллер, Лингард и Рэшфорд подтвердят.
Если бы старик давал ему шансы то он бы раскрылся как в Дортмунде, Сандерленде, Сосьедаде.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 16:43
Еще бы.. Когда МЮ слил безумные деньги на ноунеймов типа Депая и Марсьяля..Да и к тому же провальный трансфер Димы за 70 лямов.. У Янузая 0 шансов..
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 16:40
Похожие слова говорит сейчас Дзюба про Манчини парням в тульской раздевалке ,отвлекая тем самым их внимание от процесса
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100