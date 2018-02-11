Янузай обвинил ван Гала в своих неудачах

Полузащитник Аднан Янузай в июле 2017 года сменил «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад». 23-летний футболист нашел виноватого в своих неудачах в Англии:

«У меня не было никаких шансов, никаких. Я даже не конкурировал за место в составе. Ван Гал никак не способствовал тому, чтобы моя игра становилась лучше. Я ведь был всего лишь молодым футболистом.

Когда в команде играет молодежь, тренер обязан придать ей уверенности в своих силах. Позволить футболистам играть и расти. Этого не произошло в период ван Гала, сезон для меня получился крайне сложным. До этого Дэвид Мойес с первого же дня верил в меня. Он понимал, что я еще неопытен. Когда же пришел ван Гал, все изменилось, мой прогресс остановился.

Мне нравится жизнь в Испании, здесь все идет хорошо. Я наслаждаюсь футболом и должен признать, что Ла Лига — это мой чемпионат. Это техничная лига, а я техничный игрок, так что все мне здесь подходит».

Напомним, что ван Гал возглавлял манкунианцев с 2014-го по 2016-й год.