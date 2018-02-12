Конте: «Я не умею убеждать руководство покупать футболистов»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поразмышлял о своих сильных и слабых профессиональных сторонах.

«Если в моем распоряжении есть игрок на 6 из 10, я могу сделать из него футболиста на 8/10. Если футболист 8 из 10, я могу раскрыть его потенциал на 100 %. Я именно такой тип тренера. Это моя задача, и в этом я хорош. А вот когда дело доходит до разговоров с руководством о новичках, тут-то и начинается небольшая катастрофа. В этом аспекте мне еще нужно многому учиться.

Возможно, надо пообщаться с другими тренерами, которые более успешны в переговорах с начальством, чтобы перенять у них опыт».

Ранее сообщалось, что Конте недоволен руководством «Челси» из-за трансферной политики клуба.

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