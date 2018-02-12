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Конте: «Я не умею убеждать руководство покупать футболистов»

сегодня, 12:41

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поразмышлял о своих сильных и слабых профессиональных сторонах.

«Если в моем распоряжении есть игрок на 6 из 10, я могу сделать из него футболиста на 8/10. Если футболист 8 из 10, я могу раскрыть его потенциал на 100 %. Я именно такой тип тренера. Это моя задача, и в этом я хорош. А вот когда дело доходит до разговоров с руководством о новичках, тут-то и начинается небольшая катастрофа. В этом аспекте мне еще нужно многому учиться.

Возможно, надо пообщаться с другими тренерами, которые более успешны в переговорах с начальством, чтобы перенять у них опыт».

Ранее сообщалось, что Конте недоволен руководством «Челси» из-за трансферной политики клуба.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:37
Роме сейчас не до трансферов. Он живет в Англии, а попал в санкционный список.
Если его утвердят в статусе российского олигарха- соратника президента, то придется ему перебираться на родину ( можно и на историческую). Челси тогда усохнет- и продать не сможет (деньги все равно заморозят) и финансировать нельзя будет. Может быть, конечно, и вывернется, но всё равно волнуется.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:06
Просто Конте нужно искать клубы попроще,где покупка игрока совершается раз в пятилетку. и пускай он там лепит из тех что есть хоть игроков 6 из 10,хоть 8 из 10,заменить их будет всё равно некем. )
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:04
значит покупай за свои....
Sam Samych
Sam Samych
сегодня в 12:54
Советую тебе научиться этому, а то дядюшка Рома не доволен тем что Челси сейчас на 5 месте в АПЛ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:52
Зато научился ввязываться в скандалы.
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