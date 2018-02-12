«Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского»

«Зенит» остался единственным претендентом на эксплуатацию стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в Петербурге. Заявок на заключение концессионного соглашения от других организаций не поступило.

«Завершился прием заявок на заключение концессионного соглашения по эксплуатации стадиона на Крестовском острове. Заявок на заключение соглашений в комитет по инвестициям не поступило. Остается только ФК „Зенит“, предложивший концессионную инициативу. Планируется с клубом заключить соглашение, сроки подписания документа пока неизвестны», — сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что стоимость эксплуатации стадиона может составить от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год.