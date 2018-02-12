  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.4551.33
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет1.953.254.2

«Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского»

вчера, 16:27

«Зенит» остался единственным претендентом на эксплуатацию стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в Петербурге. Заявок на заключение концессионного соглашения от других организаций не поступило.

«Завершился прием заявок на заключение концессионного соглашения по эксплуатации стадиона на Крестовском острове. Заявок на заключение соглашений в комитет по инвестициям не поступило. Остается только ФК „Зенит“, предложивший концессионную инициативу. Планируется с клубом заключить соглашение, сроки подписания документа пока неизвестны», — сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что стоимость эксплуатации стадиона может составить от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Милованов: «Стадионы будут возведены в срок, несмотря на иски Минспорта к генподрядчику»
07 февраля 5
На «Казань-Арене» провели тест, чтобы проверить надежность системы энергосбережения
02 февраля 2
Путин осмотрел «Ростов-Арену» с вертолёта
02 февраля 9
Открыт набор стюардов для работы на стадионе «Спартака» на матчах чемпионата мира
01 февраля 8
Два стадиона России получили сертификат европейского качества
31 января 13
Стадион в Калининграде будет готов к 1 апреля
30 января 7
Обсудить
Все комментарии
azures
azures
вчера в 21:33
Спартачам понравилось воровать мороженое на Крестовском.
Sem25
Sem25 ответил Игорь Копытько
вчера в 21:20
Игорь Копытько:
предмет для гордости на олимпиаде . не знаю может меня не так воспитывали но я считаю это предательство своего флага и страны за которой стоят ветираны с их Великой Победой . спроси у них может они под нейтральным флагом в Берлин вошли и слушали чужой гимн . мое мнение это не достойные дети путина!!!
Приятель, спорт - не война. Не надо подменять понятия.
Игорь Копытько
Игорь Копытько ответил Sem25
вчера в 19:30
Sem25:
Это дело каждого. Вчера наш лыжник на Олимпиаде, после падения на старте, отыграл около 30-ти секунд и чуть в призы не попал. Парень даже не из второго эшелона нашей сборной(первые два просто не пустили на Олимпиаду), 21-н год...Вот это действительно победа и предмет для гордости.
предмет для гордости на олимпиаде . не знаю может меня не так воспитывали но я считаю это предательство своего флага и страны за которой стоят ветираны с их Великой Победой . спроси у них может они под нейтральным флагом в Берлин вошли и слушали чужой гимн . мое мнение это не достойные дети путина!!!
Игорь Копытько
Игорь Копытько
вчера в 19:19
если комуто казалось что Зенит не претендует на этот стадион пусть кинет в меня камень . они и раньше нас за людей не считали а с такой системой образования смело записали в идиоты
112910415
112910415
вчера в 19:01
странно...даже ЖЭК №5 не претендует?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 18:52
А платить будет город за эксплутацию? Что-то там про рубль в год припоминаю, который щедро платит Зенит за аренду стадика
BDA81
BDA81 ответил Шамаич
вчера в 18:51
Шамаич:
Да кому ещё амиак охота вдыхать?
Амиак в Пермь езжай нюхай. Тут то он при чём?! Учи мат часть неуч.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гойло и Каккоев
вчера в 17:30
Гойло и Каккоев:
«Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского» включая крышу? Или только чудо-газон?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Шамаич
    вчера в 17:28
    Шамаич:
    Да кому ещё амиак охота вдыхать?
    В Москве ведь дышится!
    В связи с большим количеством жалоб жителей на запах «тухлой квашеной капусты» в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном административных округах Москвы ГПБУ «Мосэкомониторинг» проводит замеры воздуха. Также с жалобами на резкий запах сегодня обратились в «Мосгаз» около 800 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.
    Тем временем в Сети жители столицы продолжают писать жалобы на жуткий запах в городе.
    «Открыть окно не могу, так как вонь ужасная — пахнет сильно скисшей капустой, видимо, сероводород или что-то похожее», — сказал житель столицы Алексей Сочнев. По его словам, запах ощущался в районе метро «Бауманская» и «Цветной бульвар».
    Другой очевидец по имени Николай сообщил, что в районе станций метро «Пролетарская» и «Кожуховская» «ощущался густой запах, либо как трупный какого-то животного, либо как кость горит».
    Некоторые из горожан уточняли, что в городе стоит "адский запах".

    Дышите глубже! Ахахахаха!
    Морозовский
    Морозовский
    вчера в 17:20
    Эта КЛОАКА никому больше не нужна, кроме как бомжам погреться!
    Шамаич
    Шамаич
    вчера в 17:11
    Да кому ещё амиак охота вдыхать?
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:07
    Не стадион, а сплошные убытки.
    Dominators
    Dominators ответил piercman
    вчера в 17:05
    piercman:
    на этот раз ты неправ. зениту нет никакой радости платить такие большие деньги ни на что. стадион, как известно, построил город. которому тоже нет радости держать на балансе такой объект, который будет высасывать деньги из бюджета. поэтому целесообразно попросить клуб забрать его себе, и пусть клуб сам его содержит и отбивает бабки. городу надо скинуть этот объект на чужие плечи. кроме зенита, понятно, никто не потянет. с чего вдруг предположение, что сумма завышена (и как ты её вообще рассчитал, мне интересно) - непонятно.
    Ну не знаю ,наш новый стадион еще не приняли , и по этому мне сумма на его содержание неизвестна . Просто аппетиты у чиновников растут непомерно .Жуликов хватает по всей стране . Вот в Ростове сгорела новая гостиница , которую строили к ЧМ и бах у нее новый владелец ,господин Саввиди .
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 17:04
    Аренду такой арены, мало кто потянет. Разве что Спартак, ЦСКА, Краснодар и Локомотив, но им оно и не надо.
    Kerri
    Kerri
    вчера в 16:59
    Да уж платить такие бабки ради того чтобы отыграть пару десятков матчей чересчур накладно!
    Dominators
    Dominators ответил Sem25
    вчера в 16:56
    Sem25:
    Это дело каждого. Вчера наш лыжник на Олимпиаде, после падения на старте, отыграл около 30-ти секунд и чуть в призы не попал. Парень даже не из второго эшелона нашей сборной(первые два просто не пустили на Олимпиаду), 21-н год...Вот это действительно победа и предмет для гордости.
    Так кто виноват - чиновники федераций .Давай , давай - больше побед - больше финансирование из госбюджета . А там распил . И жрали спортсмены этот допинг пачками ,а мы тебе за это квартиру ,машину ,бабки . А потом жидко обделались и никто не защитил этих спортсменов .Я бы этого Балахничева с легкой атлетики повесил бы вверх ногами ,как Муссолини .
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    вчера в 16:56
    было бы странно, если бы какой то еще клуб, например СКА Хабаровск, захотели бы заключит договор концессии на объект, расположенный в Санкт-Петербурге..... а Динамо Санкт-Петербург, всё вместе со своей базой и всем футбольным барахлом на балансе, стоит как одна центральная трибуна этого "стадиона"
    piercman
    piercman ответил Dominators
    вчера в 16:51
    Dominators:
    Понятно , что деньги на содержание нужны большие , но думаю не в таком объеме .На новый стадион ЦСКА около 400 лямов . Сумма явно у вас завышена .
    на этот раз ты неправ. зениту нет никакой радости платить такие большие деньги ни на что. стадион, как известно, построил город. которому тоже нет радости держать на балансе такой объект, который будет высасывать деньги из бюджета. поэтому целесообразно попросить клуб забрать его себе, и пусть клуб сам его содержит и отбивает бабки. городу надо скинуть этот объект на чужие плечи. кроме зенита, понятно, никто не потянет. с чего вдруг предположение, что сумма завышена (и как ты её вообще рассчитал, мне интересно) - непонятно.
    Sem25
    Sem25 ответил Dominators
    вчера в 16:50
    Dominators:
    Да пока мы гордимся автоматом Калашникова .
    Это дело каждого. Вчера наш лыжник на Олимпиаде, после падения на старте, отыграл около 30-ти секунд и чуть в призы не попал. Парень даже не из второго эшелона нашей сборной(первые два просто не пустили на Олимпиаду), 21-н год...Вот это действительно победа и предмет для гордости.
    Dominators
    Dominators ответил Гойло и Каккоев
    вчера в 16:48
    Гойло и Каккоев:
    «Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского» включая крышу? Или только чудо-газон?
    Так включитесь в борьбу за право играть на нем . Гудбой , вот что умное написал бы .,сейчас тебе ответят про баню . И крышу не трогай ,это ваши с нее прыгают .
    Dominators
    Dominators ответил Sem25
    вчера в 16:45
    Sem25:
    Обижать руководство Зенита - обижать руководство страны. А они стараются, подарили всем нам "прекрасный" социальный проект...надо смотреть на игру Зенита и гордиться своей страной)))
    Да пока мы гордимся автоматом Калашникова .
    Dominators
    Dominators ответил piercman
    вчера в 16:42
    piercman:
    я в курсе, и к тебе без претензий) но если ты считаешь, что такой огромный объект в обслуживании стоит 00руб 00коп - сочувствую)
    Понятно , что деньги на содержание нужны большие , но думаю не в таком объеме .На новый стадион ЦСКА около 400 лямов . Сумма явно у вас завышена .
    Sem25
    Sem25 ответил Dominators
    вчера в 16:42
    Dominators:
    Я не из ихних , просто вашим руководителям иногда нужно иметь совесть .
    Обижать руководство Зенита - обижать руководство страны. А они стараются, подарили всем нам "прекрасный" социальный проект...надо смотреть на игру Зенита и гордиться своей страной)))
    Гойло и Каккоев
    Гойло и Каккоев
    вчера в 16:40
    «Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского» включая крышу? Или только чудо-газон?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 16:39
    Зачем этот стадион вообще строили, теперь еще нужно искать эксплуататора.
    Пусть бы Газпром его и строил, купить его сейчас точно никто не пожелает.
    piercman
    piercman ответил Dominators
    вчера в 16:38
    Dominators:
    Я не из ихних , просто вашим руководителям иногда нужно иметь совесть .
    я в курсе, и к тебе без претензий) но если ты считаешь, что такой огромный объект в обслуживании стоит 00руб 00коп - сочувствую)
    Sem25
    Sem25
    вчера в 16:38
    Очень странно. Как такое вообще могло случиться?))) Где другие кандидаты способные содержать этот стадион за 40 млн евро в год?)))
    ivany4
    ivany4
    вчера в 16:38
    Дочерняя компания клуба «Зенит Арена» будет эксплуатировать стадион в течение 49 лет. Концессионный платеж за этот период – 49 рублей.

    Помимо обслуживания «Крестовского», в ближайшие 4 года предусмотрена его реконструкция за 500 миллионов рублей – деньги пойдут на расширение зоны общепита с 3 тысяч квадратных метров до 33,3 тысячи.
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    вчера в 16:38
    Мир народам, земля крестьянам, бакланник бакланам!
    Dominators
    Dominators ответил piercman
    вчера в 16:37
    piercman:
    в тарасовке намечается нехилое зарево))
    Я не из ихних , просто вашим руководителям иногда нужно иметь совесть .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100