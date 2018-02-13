Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах

Форвард «Челси» Альваро Мората объяснил свое решение покинуть «Реал» и перебраться в английский клуб.

«Я не просил для себя стабильного места в основе „Реала“, так как понимал, что в составе есть игроки высочайшего уровня, с другой планеты. Однако в итоге получилось так, что я вообще не сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, не провел ни одного матча против „Барселоны“, „Атлетико“, „Севильи“ и „Валенсии“. Мне бы хотелось провести всю карьеру в „Реале“, но не сложилось. Впрочем, жизнь на этом не заканчивается. Я остаюсь фанатом „Реала“ и смотрю его матчи», - сказал Мората.