Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах

Форвард «Челси» Альваро Мората объяснил свое решение покинуть «Реал» и перебраться в английский клуб.
«Я не просил для себя стабильного места в основе „Реала“, так как понимал, что в составе есть игроки высочайшего уровня, с другой планеты. Однако в итоге получилось так, что я вообще не сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, не провел ни одного матча против „Барселоны“, „Атлетико“, „Севильи“ и „Валенсии“. Мне бы хотелось провести всю карьеру в „Реале“, но не сложилось. Впрочем, жизнь на этом не заканчивается. Я остаюсь фанатом „Реала“ и смотрю его матчи», - сказал Мората.
да и по статистике то забивает чаще лукак, жируш и других.
да и по статистике то забивает чаще лукак, жируш и других.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
Возьмите этот балласт обратно в Реал, пожалуйста :)
Возьмите этот балласт обратно в Реал, пожалуйста :)
В нападении у Челси частенько были слабые форварды, Демба Ба, Торрес, Старридж, Батшуаи, но Мората это самое дно, единственный плюс это игра головой, в остальном он не сильнее Дзюбы.
В нападении у Челси частенько были слабые форварды, Демба Ба, Торрес, Старридж, Батшуаи, но Мората это самое дно, единственный плюс это игра головой, в остальном он не сильнее Дзюбы.
Хотя ты всегда был и есть нытик поЖизни
Хотя ты всегда был и есть нытик поЖизни