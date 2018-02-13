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Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах

сегодня, 09:02

Форвард «Челси» Альваро Мората объяснил свое решение покинуть «Реал» и перебраться в английский клуб.

«Я не просил для себя стабильного места в основе „Реала“, так как понимал, что в составе есть игроки высочайшего уровня, с другой планеты. Однако в итоге получилось так, что я вообще не сыграл в плей-офф Лиги чемпионов, не провел ни одного матча против „Барселоны“, „Атлетико“, „Севильи“ и „Валенсии“. Мне бы хотелось провести всю карьеру в „Реале“, но не сложилось. Впрочем, жизнь на этом не заканчивается. Я остаюсь фанатом „Реала“ и смотрю его матчи», - сказал Мората. 

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил The Frei
сегодня в 12:17
The Frei:
Ошибка Переса и Зизу? В нападении у Челси частенько были слабые форварды, Демба Ба, Торрес, Старридж, Батшуаи, но Мората это самое дно, единственный плюс это игра головой, в остальном он не сильнее Дзюбы.
ахах а кто кроме Азара и Нголо в челси сильный игрок? Уйдут они и всё.

да и по статистике то забивает чаще лукак, жируш и других.
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 10:40
обиделся.
амурец
амурец
сегодня в 10:23
да Мората редко выходил зато если выходил был полезнее Бенземы
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:13
НЕ КАЖДЫЙ ВЫДЕРЖИТ СМОТРЕТЬ СО СКАМЕЙКИ, КАК В АТАКЕ ИГРАЕТ БЕНЗЕМА !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Kerri
Kerri
сегодня в 09:52
Ну и правильно сделал!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:48
Дзюба с Новосельцевым ухахатывались читая это интервью. Ну не постиг Мората всех преимуществ сидения на лавке. Нужно было проконсультироваться с Новосельцевым,он бы подсказал Морате чем время можно убить )
Евгений Лившиц
Евгений Лившиц
сегодня в 09:42
Я бы ему и во второстепенных матчах играть не давал!
Возьмите этот балласт обратно в Реал, пожалуйста :)
The Frei
The Frei ответил Don trambon
сегодня в 09:39
Don trambon:
Большая ошибка Переса и зизу, что его отпустили, которую исправить можно только покупкой топ напа (Кейна или Икарди).
Ошибка Переса и Зизу?

В нападении у Челси частенько были слабые форварды, Демба Ба, Торрес, Старридж, Батшуаи, но Мората это самое дно, единственный плюс это игра головой, в остальном он не сильнее Дзюбы.
No problem
No problem
сегодня в 09:21
Перец не раз пожалел че отпустил тебя.
Хотя ты всегда был и есть нытик поЖизни
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:20
Большая ошибка Переса и зизу, что его отпустили, которую исправить можно только покупкой топ напа (Кейна или Икарди).
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