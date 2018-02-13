  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.755.351.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.23.153.5

Тренировочные базы в Ростове будут готовы к апрелю 2018 года

сегодня, 13:25

Управление информационной политики правительства Ростовской области сообщает, что тренировочные базы для команд, которые будут использоваться во время чемпионата мира 2018, будут готовы к апрелю этого года. 

«В настоящее время ведется реконструкция шести спортивных объектов - это предматчевые тренировочные площадки на стадионах „Олимп-2“, „Локомотив“, СКА, а также стадионы для тренировок при базах команд - „Труд“ (Ростов- на-Дону), „Торпедо“ (Таганрог) и „Спортивный комплекс им. Э. П. Лакомова“ (Азов). Весной все работы будут завершены, сдача объектов запланирована до 30 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что строительство стадиона «Ростов-Арена» было завершено в декабре минувшего года. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ЦСКА поздравил Бабаева с юбилеем
Сегодня, 10:47 32
Португальцы попросили номера с PlayStation на ЧМ-2018
Вчера, 21:13 8
Ростовская область потратит 35 миллионов рублей на досмотровые системы к ЧМ-2018
Вчера, 18:42 12
«Спартак» поздравил Зобнина с днем рождения и подарил ему торт
11 февраля 35
«Зенит» проведет открытую тренировку 14 февраля
11 февраля 27
Журналистам разрешили бесплатно ездить на поездах между городами ЧМ-2018
09 февраля 13
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100