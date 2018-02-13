Тренировочные базы в Ростове будут готовы к апрелю 2018 года

Управление информационной политики правительства Ростовской области сообщает, что тренировочные базы для команд, которые будут использоваться во время чемпионата мира 2018, будут готовы к апрелю этого года.



«В настоящее время ведется реконструкция шести спортивных объектов - это предматчевые тренировочные площадки на стадионах „Олимп-2“, „Локомотив“, СКА, а также стадионы для тренировок при базах команд - „Труд“ (Ростов- на-Дону), „Торпедо“ (Таганрог) и „Спортивный комплекс им. Э. П. Лакомова“ (Азов). Весной все работы будут завершены, сдача объектов запланирована до 30 марта 2018 года», - говорится в сообщении.



Напомним, что строительство стадиона «Ростов-Арена» было завершено в декабре минувшего года.