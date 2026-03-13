Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДопинг в футболеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

РУСАДА зимой проверило на допинг четырех игроков РПЛ

вчера, 10:13

Согласно материалам источника, в течение последних трёх зимних месяцев российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело контроль за четырьмя футболистами из клубов РПЛ.

В декабре и январе игроки высшего дивизиона чемпионата России отсутствовали в списке проверяемых. В феврале РУСАДА провела анализы по двум игрокам из "Оренбурга” – Максиму Савельеву и Даниле Ведерникову, а также по двум представителям "Акрона” – Максиму Болдыреву и Виталию Гудиеву. 28 февраля в Оренбурге прошёл матч, в котором хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В последний месяц прошлого года в рамках РПЛ прошло девять матчей: восемь – в 18‑м туре, один – в 17‑м. В январе клубы находились на тренировочных сборах, в феврале состоялись пять поединков в рамках 19-го тура.

Всего в 2025 году РУСАДА проверила на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из которых 28 — женщины.

Пять игроков в прошлом году были протестированы три раза: Алексей Батраков ("Локомотив”), Станислав Агкацев ("Краснодар”), Вячеслав Литвинов ("Сочи”), Иван Сергеев ("Динамо”, Москва) и Илья Рожков ("Рубин”). Ещё 32 футболиста сдавали два анализа.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Тот самый чувак
вчера в 12:53
А слева, это Вера Опейкина.
STVA 1
вчера в 12:11, ред.
Надеюсь не эти четверо были проверены)))
lotsman
вчера в 11:08
В зимние месяцы - до Нового Года и после Нового Года.)
snsbxqvyka23
вчера в 10:56
русАДА - очень зловещее название.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 