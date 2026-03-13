РУСАДА зимой проверило на допинг четырех игроков РПЛ

Согласно материалам источника, в течение последних трёх зимних месяцев российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) провело контроль за четырьмя футболистами из клубов РПЛ .

В декабре и январе игроки высшего дивизиона чемпионата России отсутствовали в списке проверяемых. В феврале РУСАДА провела анализы по двум игрокам из "Оренбурга” – и , а также по двум представителям "Акрона” – и . 28 февраля в Оренбурге прошёл матч, в котором хозяева одержали победу со счётом 2:0.

В последний месяц прошлого года в рамках РПЛ прошло девять матчей: восемь – в 18‑м туре, один – в 17‑м. В январе клубы находились на тренировочных сборах, в феврале состоялись пять поединков в рамках 19-го тура.

Всего в 2025 году РУСАДА проверила на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из которых 28 — женщины.

Пять игроков в прошлом году были протестированы три раза: Алексей Батраков ("Локомотив”), Станислав Агкацев ("Краснодар”), Вячеслав Литвинов ("Сочи”), Иван Сергеев ("Динамо”, Москва) и Илья Рожков ("Рубин”). Ещё 32 футболиста сдавали два анализа.