«Тоттенхэм» увеличил срок продления абонементов

вчера, 12:59

«Тоттенхэм» принял решение увеличить срок продления сезонных абонементов для болельщиков из-за растущей угрозы вылета из АПЛ.

В сообщении, разосланном болельщикам, лондонский клуб объявил, что период для обновления сезонных абонементов продлится до 7 июня, после окончания сезона.

Клуб заявил, что признает «серьезность текущего положения в лиге» и хочет, чтобы у болельщиков была «полная ясность относительно следующего сезона, прежде чем продлевать абонементы».

Лондонская команда находится всего в одном очке от зоны вылета, не одержав ни одной победы в последних 11 матчах чемпионата Англии.

8m6da7ss9y89
вчера в 13:00
Сейчас начнутся закулисные игры и неожиданные результаты.
Гость
