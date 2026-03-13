Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Фигурист Гуменник и тренер Мишин откроют игру «Зенита» и «Спартака»

вчера, 11:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин и фигурист Петр Гуменник нанесут символический удар перед матчем 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Мишину 8 марта исполнилось 85 лет. Гуменник стал единственным фигуристом-одиночником, представлявшим Россию на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Перед поединком состоится автограф-сессия бывшего полузащитника и капитана петербургского клуба Алексея Игонина, выступавшего за команду с 1995 по 2003-й. С «сине-бело-голубыми» он стал обладателем серебряных медалей чемпионата-2003 и Кубка России-1999.

Незадолго до стартового свистка перед зрителями выступит местная рок-группа «Биртман». В этот раз «Фан-Променад» посвятят 45-летию Ленинградского рок-клуба. У болельщиков будет возможность принять участие в онлайн- и офлайн-конкурсах на лучший рок-образ.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 14 марта и начнется в 16.00 по московскому времени.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:45
Откроют Гуменник и Мишин....а закроет дубль Глушенкова....
Байкал-38
Байкал-38 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:48
А для Спартака финиш?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:46
Надо было, что бы матч открывал Санька Панов.
Хватит ему пендюлей возле стадиона получать пора уже на новый уровень выходить.
Панов выходит в центр поля в спартаковской форме, ему ветераны Зенита выписывают пару пенделей, весь стадион в экстазе!!!
drug01
drug01
вчера в 11:31
Это будет дан старт для Зенита!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 