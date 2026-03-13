В Ереване появилась улица имени Никиты Симоняна

В Ереване появилась улица имени легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна. Она находится рядом со стадионом «Раздан».
Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни. Он играл за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четырежды выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды — Кубок страны (1950, 1958). Симонян остается лучшим бомбардиром в истории «Спартака» со 160 мячами. В 1958 году в матче против Англии (2:2) он забил первый гол сборной СССР на финальных стадиях чемпионатов мира.