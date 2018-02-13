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Накануне ЧМ-2018 будет создан центр международного полицейского сотрудничества

вчера, 16:55

Начальник отдела Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Юрий Исаев заявил, что в преддверии чемпионата мира 2018 МВД создаст на базе своего учебного заведения центр международного полицейского сотрудничества.

«В свете предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в нашей стране, принято решение о создании на базе одного из учебных заведений МВД центра международного полицейского сотрудничества, в состав которого войдут полицейские офицеры всех государств, чьи национальные сборные выступят на чемпионате.

На сегодняшний день предусмотрено, что в состав центра войдут 155 зарубежных офицеров, два офицера связи и шесть сотрудников так называемых мобильных групп».

Ранее сообщалось, что ФИФА вместе с центром доменов РФ будут бороться с нелегальной продажей билетов.

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