Болельщик ЦСКА умер в Белграде. Посольство РФ оказывает помощь

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА в Белграде скончался от сердечного приступа 37-летний болельщик «армейцев». Посольство Российской Федерации в Сербии предоставит всю необходимую помощь и поспособствует тому, чтобы тело отправили в Россию.

«Посольство в полной мере взаимодействует с местными органами для принятия всех необходимых мер, для чего задействованы все службы. Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.