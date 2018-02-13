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Болельщик ЦСКА умер в Белграде. Посольство РФ оказывает помощь

вчера, 20:01
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА в Белграде скончался от сердечного приступа 37-летний болельщик «армейцев». Посольство Российской Федерации в Сербии предоставит всю необходимую помощь и поспособствует тому, чтобы тело отправили в Россию.

«Посольство в полной мере взаимодействует с местными органами для принятия всех необходимых мер, для чего задействованы все службы. Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», - сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Отмечается, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.

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