Буффон: «Не хочу быть обузой для своей команды»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что в конце сезона он встретится с руководством клуба и обсудит свое будущее.

«Не хочу давать ложных обещаний. У меня есть джентльменская договоренность с президентом „Юве“, до конца сезона мы должны встретиться. После этого мы всё проанализируем и примем решение.

Я всегда пытался быть сильным звеном для своих команд и не хочу быть обузой».

Ранее один из руководителей «бьянконери» Павел Недвед сообщил, что 40-летний Буффон пока точно не решил, завершать ли ему карьеру после этого сезона.