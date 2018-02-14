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Буффон: «Не хочу быть обузой для своей команды»

вчера, 20:27

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, что в конце сезона он встретится с руководством клуба и обсудит свое будущее.

«Не хочу давать ложных обещаний. У меня есть джентльменская договоренность с президентом „Юве“, до конца сезона мы должны встретиться. После этого мы всё проанализируем и примем решение.

Я всегда пытался быть сильным звеном для своих команд и не хочу быть обузой».

Ранее один из руководителей «бьянконери» Павел Недвед сообщил, что 40-летний Буффон пока точно не решил, завершать ли ему карьеру после этого сезона.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Saang
вчера в 23:55
Saang:
Пора уходить, ДжиДжи. Ты великий человек, и этого никто не отнимет, никогда, даже несмотря на провал в отборе к ЧМ-2018. Ваше поколение блистало, оно ярче всех на футбольном небосклоне. Но сейчас уже его время завершается. Роналдо, Бэкхем, Роналдиньо, Зидан, Тотти, Буффон. Мы будем помнить вас всю жизнь.
Хороший комментарий, только гламурный Бэкхем тут лишний в плеяде истинных маэстро футбольного искусства
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил BESTjuventus10
вчера в 22:31
Да я не хороню)Ювентус может выиграть ЛЧ,просто объективно Юве пару сезонов назад,да даже в прошлом,был всё же посильнее,чем сейчас.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил ошалевший
вчера в 22:27
Не в уверенности дело,а в самоотдаче.Если бы все настраивались на важнейшие игры как он,возможно не пролетели бы и победа в турнире его клубной мечты,думаю хотя бы одна то,да была бы,а тащить одному команду,в 40-то лет,тяжеловато наверное.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Саня Локомотив
вчера в 22:15
Саня Локомотив:
Скорее команда обуза для Буффона,чем наоборот,без обид Юве.Единственный человек в клубе,который заслужил уважение не только своих болельщиков,но и фанов принципиальных соперников.Один его поступок,остаться в Ювентусе и играть в серии В,будучи одним из лучших голкиперов Мира,если нелучшим,чего стоит...Ну и чисто по человечески его конечно жалко:что он не приедет к нам в Россию,на Чемпионат Мира и похоже на то,что всё же не сужденно великому Джи-джи стать победителем Лиги Чемпионов...
не спеши ты нас хоронить)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:41
Я думаю Буффон закончит свою карьеру
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:40
Таких игроков любит венгер.
ошалевший
ошалевший ответил Саня Локомотив
вчера в 21:36
Саня Локомотив:
Скорее команда обуза для Буффона,чем наоборот,без обид Юве.Единственный человек в клубе,который заслужил уважение не только своих болельщиков,но и фанов принципиальных соперников.Один его поступок,остаться в Ювентусе и играть в серии В,будучи одним из лучших голкиперов Мира,если нелучшим,чего стоит...Ну и чисто по человечески его конечно жалко:что он не приедет к нам в Россию,на Чемпионат Мира и похоже на то,что всё же не сужденно великому Джи-джи стать победителем Лиги Чемпионов...
а не хрен было зарекаться что это его последний турнир,вот и пролетели,такая уверенность у них
ошалевший
ошалевший
вчера в 21:33
чего ждёт,когда открыто начнут в лицо смеяться,молодец легенда,ветеран,но уже минимум года 3 как сдал,вон тотти ещё вчера в серии играл ленегдой,а сегодня наши пенсионеры ему дают прикурить
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 21:13
Он еще колеблится, после вчерашнего???
Saang
Saang
вчера в 21:07
https://www.6/tribuna/blogs/ahistoryinblackandwhite/881483.html - "Пять самураев - часть первая"
https://www.6/tribuna/blogs/ahistoryinblackandwhite/886058.html - "Пять самураев - часть вторая".

И этим все сказано
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:00
Хочется верить что еще увидим, но когда то надо и заканчивать
Саня Локомотив
Саня Локомотив
вчера в 20:51
Скорее команда обуза для Буффона,чем наоборот,без обид Юве.Единственный человек в клубе,который заслужил уважение не только своих болельщиков,но и фанов принципиальных соперников.Один его поступок,остаться в Ювентусе и играть в серии В,будучи одним из лучших голкиперов Мира,если нелучшим,чего стоит...Ну и чисто по человечески его конечно жалко:что он не приедет к нам в Россию,на Чемпионат Мира и похоже на то,что всё же не сужденно великому Джи-джи стать победителем Лиги Чемпионов...
Kerri
Kerri
вчера в 20:50
Уходить надо вовремя. Возможно для Великого оно настало.
Saang
Saang ответил juvenale
вчера в 20:42
juvenale:
а я считаю, что он должен многому научить будущего первого вратаря Юве и передать ему весь свой опыт
Да, но ИМХО, как наставник а не запасник
juvenale
juvenale ответил Saang
вчера в 20:41
Saang:
После стольких лет в амплуа главного - быть вторым вратарем это унижение. Он должен гордо уйти, высоко держа голову, как и подобает игроку старого поколения, который последним уходит из боя.
а я считаю, что он должен многому научить будущего первого вратаря Юве и передать ему весь свой опыт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:41
Если не хочет, чтобы начали в спину говорить гадости, должен уйти после окончания сезона.
Saang
Saang ответил juvenale
вчера в 20:40
juvenale:
Да вторым бы мог побыть еще сезона два,но первым уже нет и вчерашний матч это показал
После стольких лет в амплуа главного - быть вторым вратарем это унижение. Он должен гордо уйти, высоко держа голову, как и подобает игроку старого поколения, который последним уходит из боя.
juvenale
juvenale
вчера в 20:37
Да вторым бы мог побыть еще сезона два,но первым уже нет и вчерашний матч это показал
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:35
Буффону нужно самому принимать решение, а не ждать мнения руководства.
Принимать это решение нужно сейчас, мало того, оно не должно быть расплывчатым.
No problem
No problem
вчера в 20:34
Все,старик время уже.
Saang
Saang
вчера в 20:32
Пора уходить, ДжиДжи. Ты великий человек, и этого никто не отнимет, никогда, даже несмотря на провал в отборе к ЧМ-2018. Ваше поколение блистало, оно ярче всех на футбольном небосклоне. Но сейчас уже его время завершается. Роналдо, Бэкхем, Роналдиньо, Зидан, Тотти, Буффон. Мы будем помнить вас всю жизнь.
ДСА
ДСА
вчера в 20:30
Вторым вратарем вполне еще лет пять может быть.
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