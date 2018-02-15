Рэмзи не сыграет с «Эстерсундом» и может пропустить финал Кубка Лиги против «Ман Сити»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи, не принимавший участия в матче 27-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:1) из-за проблем в паховой области, не поможет «канонирам» в обоих поединках с «Эстерсундом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, а также может пропустить финал Кубка Лиги против «Манчестер Сити», который состоится 25 февраля. Об этом сообщил главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер:

«Случай с Рэмзи носит отчасти деликатный характер. Он пока не может двигаться с той скоростью, что от него ожидают. Могу с уверенностью сказать, что он не будет доступен и в ответной встрече с „Эстерсундом“. Что касается финала Кубка Лиги, я не могу ответить. Это будет зависеть от того, как будут идти дела».