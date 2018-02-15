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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»

сегодня, 11:07
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:05 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Селтик» - «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Все матчи на сборах, которые „Зенит“ проводил в оптимальном составе, завершались победами петербуржцев. Это обнадеживает, но не должно убаюкивать „Зенит“. Например, в последнем матче с „Марибором“ были заметны проблемы в опорной зоне – не должно создаваться иллюзий, что у „Зенита“ все в порядке потому, что они выигрывали в контрольных матчах.

Манчини перестроил „Зенит“ на схему с двумя чистыми форвардами: Кокорин и Заболотный хорошо справлялись. Но здесь важно, насколько успешно фланговые игроки Дриусси и Ригони будут отрабатывать в обороне.

В Глазго будет непросто – там очень шумные трибуны, бегущая команда, которая делает ставку на быстрый гол. „Селтик“ получил хороший опыт в группе ЛЧ с „Баварией“ и ПСЖ, поэтому шотландцы не будут испытывать ни малейшей робости перед „Зенитом“».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:12
Ровно 10 лет назад другой клуб из Глазго тоже не испытывал робость......в финале Кубка УЕФА....
А зря....)))

Это им не Килмарноки с Мазервеллами по шотландским полям гонять.....)))
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 12:52
Любая команда,которая играет дома,обязана показывать наилучшую самоотдачу. "Селтик" - довольно таки упертая команда,которая умеет битья."Зениту" будет непросто в Глазго,а для "Селтика" российский клуб также будет тяжелым противником.Я не говорю об ответной встрече в Санкт-Петербурге,где "Зенит" обязательно выиграет.
игорь алексеев
игорь алексеев ответил pioner1987
сегодня в 12:50
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил амурец
    сегодня в 12:48
    Ну как никак лучший же клуб восточной Европы, на ближайшие еще лет 50
    игорь алексеев
    игорь алексеев ответил Nikola45
    сегодня в 12:45
      амурец
      амурец
      сегодня в 12:41
      бубен чего то выпил? а с чего Селтик должен испытывать робость перед Зенитом, или Зенит перед Селтиком
      vistory
      vistory
      сегодня в 12:18
      Перед Зенитом испытывает робость только спартак.
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26
      сегодня в 12:15
      Чёт как-то ссыкотно за Зенитосов )) Селтик у себя дома грозен, да и характера им не занимать, в отличие от наших ...
      Sully
      Sully ответил pioner1987
      сегодня в 12:05
      pioner1987:
      Я более скажу. Селтик вкотает в грязь зенит
        pioner1987
        pioner1987
        сегодня в 12:00
        Я более скажу. Селтик вкотает в грязь зенит
        Sully
        Sully ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 11:45
        Сергеевич вернулся 1:
        Как никто не сомневается в этом?). Когда Селтик считался грандом европейского футбола?). Шотландский чемпионат на каком месте стоит в рейтинге по силе?). В команде много травмированных. Шотландцы играют просто бегают, как кони-пэтальные, ни комбинаций, одни забросы в штрафную.. Будет стыдно проиграть, или даже сыграть в ничью с таким соперником). Столетние матчи прошу не напоминать. Это было давно и неправда..)
        напомним что спартак дважды не так давно проигрывал Селтику, вообще конечно с Селтиком на выезде сыграть в ничью уже хорошо, в Шотландии никому легко не бывает, как бы они не играли, 100 лет назад или сейчас... бывают очень трудные матчи против них, дома конечно победа и только победа, это даже не обсуждается...
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 11:43
        Хорошо что Дзюбу сплавили.
        А то он по старой спартаковской привычке отгрузил бы им трешку на 2 пролета дома и в гостях.
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Nikola45
        сегодня в 11:31
        Nikola45:
        Никто и не сомневается в этом! Мало того что они на своем поле играют! Команда очень сильная! Зениту попался из Российских команд самый сильный соперник на сегодня!
        Как никто не сомневается в этом?). Когда Селтик считался грандом европейского футбола?). Шотландский чемпионат на каком месте стоит в рейтинге по силе?). В команде много травмированных. Шотландцы играют просто бегают, как кони-пэтальные, ни комбинаций, одни забросы в штрафную.. Будет стыдно проиграть, или даже сыграть в ничью с таким соперником). Столетние матчи прошу не напоминать. Это было давно и неправда..)
        Sully
        Sully ответил Мельгарехо
        сегодня в 11:27
        Мельгарехо:
        Селтик робеть не будет, а просто поставит в позу российского середняка.
          Мельгарехо
          Мельгарехо
          сегодня в 11:23
          Селтик робеть не будет, а просто поставит в позу российского середняка.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответил Nikola45
          сегодня в 11:22
          Nikola45:
          Никто и не сомневается в этом! Мало того что они на своем поле играют! Команда очень сильная! Зениту попался из Российских команд самый сильный соперник на сегодня!
          Селтик может с шапкозакидательским настроением подойти к встрече, ведь в новейшей истории они встречались и унижали только слабую российскую команду:

          kolpankolpan
          kolpankolpan
          сегодня в 11:16
          И хорошо что сильный Селтик, проще будет дальше прочесывать.
          Nikola45
          Nikola45
          сегодня в 11:11
          Никто и не сомневается в этом! Мало того что они на своем поле играют!
          Команда очень сильная! Зениту попался из Российских команд самый сильный соперник на сегодня!
          КЭТиК
          КЭТиК
          сегодня в 11:09
          Что-то в конкурсе прогнозов нет этого матча.
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