Бубнов: «„Селтик“ не будет испытывать робости перед „Зенитом“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Селтик» - «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Все матчи на сборах, которые „Зенит“ проводил в оптимальном составе, завершались победами петербуржцев. Это обнадеживает, но не должно убаюкивать „Зенит“. Например, в последнем матче с „Марибором“ были заметны проблемы в опорной зоне – не должно создаваться иллюзий, что у „Зенита“ все в порядке потому, что они выигрывали в контрольных матчах.

Манчини перестроил „Зенит“ на схему с двумя чистыми форвардами: Кокорин и Заболотный хорошо справлялись. Но здесь важно, насколько успешно фланговые игроки Дриусси и Ригони будут отрабатывать в обороне.

В Глазго будет непросто – там очень шумные трибуны, бегущая команда, которая делает ставку на быстрый гол. „Селтик“ получил хороший опыт в группе ЛЧ с „Баварией“ и ПСЖ, поэтому шотландцы не будут испытывать ни малейшей робости перед „Зенитом“».