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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К---
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Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»

сегодня, 12:27

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович считает, что один из российских клубов в текущем сезоне вполне может выиграть Лигу Европы.

«На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде. При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой».

В плей-офф турнира вышли четыре российских клуба - московские «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». В 1/16 финала «Спартак» сыграет с испанским «Атлетиком», «Локомотив» - с французской «Ниццей», «Зенит» - с шотландским «Селтиком». ЦСКА уже провел первый матч раунда в Белграде с «Црвеной Звездой» (0:0).

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил spartach n1
сегодня в 14:06
spartach n1:
Выдающий себя за эхсперта )
Да тут сплошные эксперты, в основном по баням и гомосексуализму. Это начинает настораживать.
spartach n1
spartach n1 ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:03
AntiherQ1488:
Дворкович, как местный конебомж - знатная женщина с низкой социальной ответственностью.
Выдающий себя за эхсперта )
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил spartach n1
сегодня в 13:58
spartach n1:
Дворкович, как местный конебомж - знатная женщина с низкой социальной ответственностью.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 13:37
И вообще-престижно будет выиграть кубок ЛЕ только тогда,когда в ЛЧ будут играть только чемпионы своих чемпионатов.Вот тогда это будет действительно стоящий трофей,а сейчас это турнир для команд,занявших 5 и ниже места во внутреннем чемпионате ну и + неудачники групп ЛЧ.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:36
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:35
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:34
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:33
Jeck Denielse:
Спасибо за подробный и понятный ответ.... Теперь пазл сложился....
Да?И какая картинка у тебя получилась?Надеюсь не мозаика племен майя)))
spartach n1
spartach n1 ответил sir-5
сегодня в 13:32
sir-5:
Не клевещи.Это-лучший друг Глушакова,помогавший ему в борьбе с мэрином Миллерова(выбивая земельный участок под стадион),лично присутствовавший на открытии нового спортивного объекта.Второй малоизвестный рядовой болельщик "Спартака",после С.Лаврова.
На держи

Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 13:32
cska plus:
Сегодня с одним из них вопрос решится.
Димон,я тебе открою тайну,что сегодня вот ничего совсем не решится.Решаться вопрос будет в ответных матчах
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
сегодня в 13:31
Казанский:
Если Зенит выиграет ЛЕ,то путевку в ЛЧ получит и аутсайдер ФНЛ Зенит-2.Такая была договоренность спонсора ЛЧ Газпрома с руководством УЕФА)))
Спасибо за подробный и понятный ответ....
Теперь пазл сложился....
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:29
Jeck Denielse:
А каков регламент если наш клуб выигрывает ЛЕ - то напрямую в ЛЧ 2018/2019.......... Будет ли этот клуб учитываться при определение наших 3-х участников в ЛЧ....... Условный Зенит напрямую как победитель ЛЕ (оставьте эмоции...я же написал условный)..... И плюс ещё 3 команды из 4-х первых кроме Зенита ??? Я правильно понимаю ???
Если Зенит выиграет ЛЕ,то путевку в ЛЧ получит и аутсайдер ФНЛ Зенит-2.Такая была договоренность спонсора ЛЧ Газпрома с руководством УЕФА)))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 13:29
Ну уж Спартак точно не будет победителем ЛЕ(я так понимаю он его имел ввиду,ведь он его болельщик).Да ни один из наших клубов не будет победителем ,так как в этом сезоне в ЛЕ сильные команды есть.
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:28
Jeck Denielse:
Вот видишь,у тебя газ на кухне....значит взносы в копилку Зенита ежемесячно отчисляешь..))) Я почему то думал у тебя уж точно плита электрическая...судя по комментам....
Читая мои комменты ты подумал,что я фонад ЦСКА и плачу Россети?)))
cska plus
cska plus
сегодня в 13:26
Сегодня с одним из них вопрос решится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:24
А каков регламент если наш клуб выигрывает ЛЕ - то напрямую в ЛЧ 2018/2019..........
Будет ли этот клуб учитываться при определение наших 3-х участников в ЛЧ.......
Условный Зенит напрямую как победитель ЛЕ (оставьте эмоции...я же написал условный).....
И плюс ещё 3 команды из 4-х первых кроме Зенита ???
Я правильно понимаю ???
d_fincher
d_fincher
сегодня в 13:24
Боже, ну что за сайт - нифига не понятно ничего. Я пропустил такие важные матчи, блин(((( А ЦСКА уже играл с Црвеной Звездой? Щас на сайте информацию так просто не узнаешь, как раньше. То есть основные события я отслеживаю, но все остальное благодаря новой версии сайта - уже нет.

Блин, и правда подумываю сваливать отсюда. Совсем неудобно.
Parovoznik
Parovoznik
сегодня в 13:23
А трезвый ли он был?
dankoff1986
dankoff1986 ответил спартак 1987
сегодня в 13:20
спартак 1987:
пока в лиге европы играет лондонский арсенал ( а Венгер нацелился на попеду в ле) и мадридский отлетико ( у команды Симеоне всегда игроки хорошо настроенны) нет у наших клубов шансов на победу в еврокубке ( ещё нужно посмотреть как наполи отнесётся к ле)
Наполи бросит все силы на серию А,Так близко к скудетто они еще не были очень давно.И если а ла лиге Барса потеряет еще несколько очков,и у Атлетико засветит перспектива побороться за ла лигу,я думаю Симеоне не упустит такую возможность.А вот Арсенал,и кто-то из Боруссии и Лейпцига(смотря кто будет пролетать мимо лч)вот это реальные претенденты
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:19
Это конечно мало вероятно! С учетом что Россию сейчас недолюбливают за нашу позицию во внешней политике! Но болеть за это буду!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
сегодня в 13:19
Казанский:
Без советов СБГ-фанов я даже газ на кухне не зажигаю)))
Вот видишь,у тебя газ на кухне....значит взносы в копилку Зенита ежемесячно отчисляешь..)))
Я почему то думал у тебя уж точно плита электрическая...судя по комментам....
Faustello
Faustello
сегодня в 13:15
Аркадий - я не боюсь зубовЪ )))
rawer
rawer
сегодня в 13:14
врядли, благодаря путевки в Лигу Чемпионов у многих команд кто вне зоны ЛЧ в своих чемпионатах есть мотивация выиграть ее
Faustello
Faustello
сегодня в 13:13
Срочно все играем в русское лото ))) это инсайд!
шацк
шацк
сегодня в 13:11
Аркаша эксперт от бога, везде он специалист просто "прелесть" какая то...
sir-5
sir-5 ответил spartach n1
сегодня в 13:11
spartach n1:
Этот глор двакович во всех шарфах засветился,такой точно разбирается в футболе !
Не клевещи.Это-лучший друг Глушакова,помогавший ему в борьбе с мэрином Миллерова(выбивая земельный участок под стадион),лично присутствовавший на открытии нового спортивного объекта.Второй малоизвестный рядовой болельщик "Спартака",после С.Лаврова.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:11
Ещё одни сказочник по имени Аркаша!)))
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 13:11
пока в лиге европы играет лондонский арсенал ( а Венгер нацелился на попеду в ле) и мадридский отлетико ( у команды Симеоне всегда игроки хорошо настроенны) нет у наших клубов шансов на победу в еврокубке ( ещё нужно посмотреть как наполи отнесётся к ле)
drug01
drug01
сегодня в 13:11
Можно мечтать о многом????До финала еще далеко!!!!
Efimych
Efimych
сегодня в 13:08
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