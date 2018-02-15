Дворкович: «Российскому клубу в этом сезоне реально выиграть Лигу Европы»

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович считает, что один из российских клубов в текущем сезоне вполне может выиграть Лигу Европы.

«На этой стадии соперники все сложные, но все по зубам нашим клубам. Побеждать можно даже на выезде. При таком количестве российских клубов в плей-офф Лиги Европы выиграть кому-то из них турнир реально. Но борьба будет очень тяжелой».

В плей-офф турнира вышли четыре российских клуба - московские «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». В 1/16 финала «Спартак» сыграет с испанским «Атлетиком», «Локомотив» - с французской «Ниццей», «Зенит» - с шотландским «Селтиком». ЦСКА уже провел первый матч раунда в Белграде с «Црвеной Звездой» (0:0).