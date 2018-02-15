«Лацио» нацелился на защитника «Порту»

По данным из итальянской прессы, «Лацио» нацелился на осуществление перехода защитника «Порту» Диего Рейеса.



Сообщается, что римский клуб не против пополнить ряды 25-летним футболистом. Действующее соглашение игрока с португальской командой истекает в конце нынешнего сезона, а это значит, что итальянцы могут заполучить Диего совершенно бесплатно, если уговорят его на переход. Рейес сможет стать полноценной заменой для Стефана де Врея, который с большой долей вероятности покинет «Лацио» этим летом.