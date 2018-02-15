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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности

сегодня, 12:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик21:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» пройдет при повышенных мерах безопасности. 

«Матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, размерами не превышающую 20х20х25 см. 

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».

Напомним, что «Спартак» и «Атлетик» уже определились с комплектами формы на этот матч.

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 14:09
А что когда то были не повышенные меры?
Один болт накостыляют наши тем кто изроссии придет поддержать испанцев.
Egorium
Egorium
сегодня в 13:26
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:12
    Шоколад и пупсики - на стадионе запрещены
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    сегодня в 12:57
    Все верно. Болельщикам "Спартака" надо повнимательней отнестись к предупреждению. Не надо давать лишний повод для санкций .
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 12:47
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