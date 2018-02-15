Матч «Спартак» - «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» пройдет при повышенных мерах безопасности.
«Матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, размерами не превышающую 20х20х25 см.
Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».
Напомним, что «Спартак» и «Атлетик» уже определились с комплектами формы на этот матч.
Один болт накостыляют наши тем кто изроссии придет поддержать испанцев.
Один болт накостыляют наши тем кто изроссии придет поддержать испанцев.
НО ВСЁ РАВНО ПРОНЕСУТ ИХ, ТАК ЧИСТО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ !
ГЫ-ГЫ
НО ВСЁ РАВНО ПРОНЕСУТ ИХ, ТАК ЧИСТО ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ !
ГЫ-ГЫ