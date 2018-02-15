Матч «Спартак» — «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности

15 февраля 2018, 12:39

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» пройдет при повышенных мерах безопасности.

«Матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, размерами не превышающую 20х20х25 см.

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».



