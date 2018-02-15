Матч «Спартак» — «Атлетик» пройдет при повышенных мерах безопасности

15 февраля 2018, 12:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» пройдет при повышенных мерах безопасности. 

«Матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, размерами не превышающую 20х20х25 см. 

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».

Напомним, что «Спартак» и «Атлетик» уже определились с комплектами формы на этот матч.

EAGinLE
EAGinLE
15 февраля 2018 в 16:06
Победы Спартаку.
Nikola45
Nikola45 ответ Кирилыч (раскрыть)
15 февраля 2018 в 15:58
Да? )) А как же насчет того что Панова пивом облили? Тут на соккере крику было что обидели Спартаковца!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Кирилыч (раскрыть)
15 февраля 2018 в 15:02
А как же Црвена Звезда...??
Двойные стандарты ???
Кирилыч
Кирилыч
15 февраля 2018 в 14:09, ред.
А что когда то были не повышенные меры?Один болт накостыляют наши тем кто из россии придет поддержать испанцев.
Гость
