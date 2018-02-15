Горлукович - о первом тайме в исполнении «Спартака»: «Ребята, детсад!»

Бывший футболист сборных СССР и России Сергей Горлукович крайне разочарован результатом первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» из Бильбао:

«0:3 – неожиданно... Не сказать, что счет по игре и что „Атлетик“ переигрывал „Спартак“. Просто оборона хозяев допустила детские ошибки. Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлевать контракт?!»