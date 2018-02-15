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Горлукович - о первом тайме в исполнении «Спартака»: «Ребята, детсад!»

вчера, 22:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Бывший футболист сборных СССР и России Сергей Горлукович крайне разочарован результатом первого тайма матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» из Бильбао:

«0:3 – неожиданно... Не сказать, что счет по игре и что „Атлетик“ переигрывал „Спартак“. Просто оборона хозяев допустила детские ошибки. Второй гол не берем, там рикошеты... А первый? Как Таски не подстраховал Кутепова? Ребята, детсад! Элементарно. Третий гол – куда побежал Ребров? И Кутепов мяч не вынес, не попал... Да... Атака? Глушаков заметен? А где Промес? Может, его надо было продать? Таски? И зачем с ним продлевать контракт?!»

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Все комментарии
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 01:17
Соглашусь с Горлуковичем.
Вот только и в первом голе Ребров полез вперёд. Зачем, если по игроку играет защитник???
Действительно, детские ошибки.
А вот по Промесу - не соглашусь. Там была персональная опека, плюс двойная подстраховка. Т.е. Промес вытаскивал на себя троих. Вот почему этим не пользовалась команда - Вопрос к Каррере.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 00:21
Пупсики же
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:19
Кутепов, покайся, тебе скидка будет, послу чего садись на лавку.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:13
Похоже СпаМ закончил игры в ЛЕ. В Испании ему ничего не светит.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 23:08
...да просто дикая невезуха ...я думаю по не фарту мы на полгода лимит исчерпали...
...а выиграть 3:0 в гостях при определённой доле везения не очень и сложно...
...жизнь не остановилась...
дальнобой
дальнобой
вчера в 23:08
Проиграл Каррера В воротах любвеобильный любитель штанг Наигрывали Ханни --- в составе нет В Спартаке говорят Мельгареха универсал Может его вместо Комбарова попробовать И все таки Ребров Защита увидела что сегодня явно не его день и посыпалась в первом тайме И еще в конце игры чуть не притащил еще одну плюху Играет со страхом не идет в единоборство а встает почему то на колени Короче --трус не стоит в воротах
игорь алексеев
игорь алексеев
вчера в 22:56
За такое морду бьют
Завтра
Завтра
вчера в 22:52
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:47
    Каждый год одно и тоже
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:43
    Пупсики, учитесь у Локо!
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 22:42
    опять опозорили Российский футбол!
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:42
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    вчера в 22:38
    Ребята вы поняли ваш клупишка детсад... ясли.
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 22:37
    А ВОНИ-ТО ПЕРЕД МАТЧЕМ БЫЛО... ДЕСКАТЬ, НАМ НЕ СОПЕРНИК, АУТСАЙДЕР ИСПАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА!

    ДА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ "ВЕЛИКИХ ИНОРОДНЫХ" РЫЛОМ В НАВОЗЕ ВЫВОЗИТЬ И ФНЛ ХВАТИТ! ДАЙ БОГ, ЧТОБ В КУБКЕ ТАК И СЛУЧИЛОСЬ!
    cska plus
    cska plus
    вчера в 22:28
    Позорники!
    kastites
    kastites
    вчера в 22:16
    Ребята, пупсики
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