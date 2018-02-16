Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему он решил включить в стартовый состав на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» голкипера Артема Реброва, а не Александра Селихова:

«После матча легко делать выводы, я сделал этот выбор, потому что вижу, что происходит на тренировках. Мы допустили ряд индивидуальных ошибок в моменте с голами, а когда перед тобой такой нападающий, как Адурис, то он пользуется этим и забивает. Будет сложно перевернуть такой результат, завтра мы разберем ошибки и в следующий раз постараемся сыграть в наш футбол без ошибок».

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива из Бильбао.