Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему он решил включить в стартовый состав на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» голкипера Артема Реброва, а не Александра Селихова:
«После матча легко делать выводы, я сделал этот выбор, потому что вижу, что происходит на тренировках. Мы допустили ряд индивидуальных ошибок в моменте с голами, а когда перед тобой такой нападающий, как Адурис, то он пользуется этим и забивает. Будет сложно перевернуть такой результат, завтра мы разберем ошибки и в следующий раз постараемся сыграть в наш футбол без ошибок».
Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива из Бильбао.
Вижу, вижу Пупсиков снова во все... )))
Вижу, вижу Пупсиков снова во все... )))
- почему поставил в ворота Реброва? Да просто поспорили с мужиками прилипнет у него язык или нет )))
- почему поставил в ворота Реброва? Да просто поспорили с мужиками прилипнет у него язык или нет )))
Мы все-таки плохо изучаем соперника. А они нас хорошо изучили. Ошибка Карреры, как и в первом матче с Зенитом в этом сезоне? Думаю, да. Ну и Ребров.... такого вратарства не видал уже давно ни в одной из команд даже убогой РФПЛ. Ему надо подавать заяву по собственному желанию. Хороший парень, но увы, не боец.
Мы все-таки плохо изучаем соперника. А они нас хорошо изучили. Ошибка Карреры, как и в первом матче с Зенитом в этом сезоне? Думаю, да. Ну и Ребров.... такого вратарства не видал уже давно ни в одной из команд даже убогой РФПЛ. Ему надо подавать заяву по собственному желанию. Хороший парень, но увы, не боец.
Несобранность после межсезонья, наша постоянная беда.
Несобранность после межсезонья, наша постоянная беда.