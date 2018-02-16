Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд ЮнФонбет1.54.156.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиФонбет1.26.613.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.923.44.15
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.873.24.7
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижонФонбет1.285.69.7
  • Главные новости
  • Все новости
00:55
«Зенит» минимально уступил «Селтику»216
00:57
«Лейпциг» переиграл «Наполи»16
22:56
Батшуайи добыл для «Боруссии» чудесную победу над «Аталантой»19
22:56
«Спартак» повержен в Москве336
22:54
«Локомотив» вырвал победу у «Ниццы» в первом матче 1/16 финала ЛЕ143
02:11
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»0
01:56
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»0
01:20
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»2
01:00
Киевское «Динамо» не удержало победу в Афинах5
00:56
Черышев не помог «Вильярреалу» увезти из Лиона хотя бы ничью2
00:55
«Атлетико» положил «Копенгаген» на лопатки3
00:41
Малком, которым интересуются в АПЛ, подтвердил, что уйдет из «Бордо» летом1
00:59
«Лацио» проиграл «Стяуа»15
00:32
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»8
00:56
«Партизан» сыграл вничью с «Викторией»0
00:09
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»5
00:01
Главный тренер «Ниццы»: «Я знал, что „Локомотив“ надо опасаться»1
23:58
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»10
23:52
«Уфа» подписала центрбека бухарестского «Динамо»0
23:43
Фернандеш — лучший игрок матча «Ницца» - «Локомотив»10
23:35
Наставник «Атлетика»: «Мы ожидали быстрого натиска со стороны „Спартака“»3
22:57
«Марсель» разгромил «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы4
22:51
«Милан» на выезде разгромил «Лудогорец»7
22:49
ПСЖ намерен обжаловать «горчичник» Рабьо в матче с «Реалом»4
22:52
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Зальцбургом»0

Каррера: «Выбрал Реброва, потому что вижу, что происходит на тренировках»

сегодня, 00:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему он решил включить в стартовый состав на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» голкипера Артема Реброва, а не Александра Селихова:

«После матча легко делать выводы, я сделал этот выбор, потому что вижу, что происходит на тренировках. Мы допустили ряд индивидуальных ошибок в моменте с голами, а когда перед тобой такой нападающий, как Адурис, то он пользуется этим и забивает. Будет сложно перевернуть такой результат, завтра мы разберем ошибки и в следующий раз постараемся сыграть в наш футбол без ошибок».

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива из Бильбао.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игнатьев: «Что было сказано в перерыве? Очевидно, что тренер нашёл нужные слова»
Сегодня, 02:11 0
Манчини: «Исход сегодняшнего матча – не проблема. Мы можем отыграться»
Сегодня, 01:56 0
Фернандеш: «Не простил бы себе, если бы не реализовал пенальти»
Сегодня, 01:20 2
Каррера: «Я хотел изменить игру, потому и заменил Глушакова»
Сегодня, 00:32 8
Семин: «Игроки „Локомотива“ делают чудеса»
Сегодня, 00:09 5
Глушаков: «Не забиваешь ты – забивают тебе»
Вчера, 23:58 10
Обсудить
Все комментарии
Faustello
Faustello ответил blitz
сегодня в 01:20
blitz:
Вижу, вижу - 0:7 и 1:3 вижу!
Вижу, вижу алые цифры 0:7
Вижу, вижу Пупсиков снова во все... )))
Faustello
Faustello
сегодня в 01:14
Каррера:
- почему поставил в ворота Реброва? Да просто поспорили с мужиками прилипнет у него язык или нет )))
Супервайзер
Супервайзер ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 01:03
Mr.Fish-ka:
Пользы от Промеса и Мельгарехо было меньше, чем от Ханни, хотя тот провёл на поле намнОООго меньше времени, они не обостряли совсем. Надеюсь на серьёзные выводы... Хоть Рассказова выпускай... ((
Промес явно заигрывался, пытаясь обвести всех и вся. Мельгарехо просто потерялся среди очень продуманной игры атлетико, построенной не на своих сильных сторонах, а на традиционных ошибках спартаковцев.
Мы все-таки плохо изучаем соперника. А они нас хорошо изучили. Ошибка Карреры, как и в первом матче с Зенитом в этом сезоне? Думаю, да. Ну и Ребров.... такого вратарства не видал уже давно ни в одной из команд даже убогой РФПЛ. Ему надо подавать заяву по собственному желанию. Хороший парень, но увы, не боец.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 00:57
Голы принесли Ребров и Кутепов и испанцы их должны отблагодарить а не себя,они как раз ничего такого не показали в игре
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил Супервайзер
сегодня в 00:38
Супервайзер:
К Фернандо претензии как раз есть. Сделал такой привоз, который чуть не закончился печально. Без вратаря играть сложно, но и атаки Спартака не дали нужного результата. Несобранность после межсезонья, наша постоянная беда.
Пользы от Промеса и Мельгарехо было меньше, чем от Ханни, хотя тот провёл на поле намнОООго меньше времени, они не обостряли совсем. Надеюсь на серьёзные выводы... Хоть Рассказова выпускай... ((
Супервайзер
Супервайзер ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 00:26
Mr.Fish-ka:
Ребров провалил игру... Кутепов тоже "хорош"... Нет претензий только к Ещенко, Фернандо, Адриано и Ханни.
К Фернандо претензии как раз есть. Сделал такой привоз, который чуть не закончился печально. Без вратаря играть сложно, но и атаки Спартака не дали нужного результата.
Несобранность после межсезонья, наша постоянная беда.
Egorium
Egorium
сегодня в 00:23
Из двух бед карера выбрал более понравившуюся.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 00:16
Ребров провалил игру... Кутепов тоже "хорош"... Нет претензий только к Ещенко, Фернандо, Адриано и Ханни.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:12
cpartak60
cpartak60
сегодня в 00:11
в бильбао надо ставить селихова а вместо кутепова бокетти и ханни вместо мельгарехо!
cska.78
cska.78
сегодня в 00:10
Тяжело без Безбородова с Николаевым, они бы придумали что-нибудь!
blitz
blitz
сегодня в 00:10
Вижу, вижу - 0:7 и 1:3 вижу!
Saang
Saang
сегодня в 00:10
Постарайтесь уж
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100