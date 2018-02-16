Казагранде - о Неймаре: «Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением»

Бывшего нападающего сборной Бразилии Валтера Казагранде не впечатлило поведение форварда ПСЖ Неймара в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Он считает, что на футболиста сильно влияет критика:
«Меня беспокоит, что большинство фанатов и СМИ по-прежнему толкают Неймара в спину.
Он уже несколько раз необдуманно поступил. Против „Реала“ получил желтую карточку в первом тайме, а могли и удалить во втором.
Будет катастрофой, если он так же себя поведет на чемпионате мира. Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением.
У Неймара нет способностей, что есть у Месси, Марадоны или Криштиану Роналду, которые способны принести команде победу в любой момент».
П С скорее всего барса от Челси вылетет , чем ПСЖ от реала . В Париже реал будет разгромлен как и барса .
П С скорее всего барса от Челси вылетет , чем ПСЖ от реала . В Париже реал будет разгромлен как и барса .
КриРо показал чего он стоит в матче против неймара))
КриРо показал чего он стоит в матче против неймара))