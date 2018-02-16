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Казагранде - о Неймаре: «Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением»

сегодня, 09:00
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Бывшего нападающего сборной Бразилии Валтера Казагранде не впечатлило поведение форварда ПСЖ Неймара в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Он считает, что на футболиста сильно влияет критика:

«Меня беспокоит, что большинство фанатов и СМИ по-прежнему толкают Неймара в спину.

Он уже несколько раз необдуманно поступил. Против „Реала“ получил желтую карточку в первом тайме, а могли и удалить во втором.

Будет катастрофой, если он так же себя поведет на чемпионате мира. Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением.

У Неймара нет способностей, что есть у Месси, Марадоны или Криштиану Роналду, которые способны принести команде победу в любой момент».

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Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Неймар000
сегодня в 13:46
Неймар000:
Толку ноль было потому что Месси как и вся другая команда ходили пешком .В том матче Месси меньше всех пробирал , статистика у него была такая ——6 км он пробежал , 0.8 процентов обводки . 1 обостряющий пас , и два удара мимо ворот . Неймар 3.3 обводки , 10 км пробежал , 5 обостряющих пасов . Конечно с таким бесхребетным Месси , он не смог вытащить матч в одиночку , не всегда он может спасать
ты вообще читаешь. что я пишу??чего ты к одному матчу прицепился, игра в течении сезона важна...и то какую роль играет Месси(раз уж ты перешел на персоналии) и какую роль играл неймар в Барсе, это даже обсуждать бессмысленно...Месии значительно превосходит бразильца, да и высокий уровень держит практически всю карьеру, только он и Роналду стабильно много лет, так что твоему неймару до них очень далеко....
Неймар000
Неймар000 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 12:59
Толку ноль было потому что Месси как и вся другая команда ходили пешком .В том матче Месси меньше всех пробирал , статистика у него была такая ——6 км он пробежал , 0.8 процентов обводки . 1 обостряющий пас , и два удара мимо ворот . Неймар 3.3 обводки , 10 км пробежал , 5 обостряющих пасов . Конечно с таким бесхребетным Месси , он не смог вытащить матч в одиночку , не всегда он может спасать
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:13
Все верно сказано. Тупиковая ветвь развития футбола
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Неймар000
сегодня в 11:25
Неймар000:
Ко ко ко Спад у них был . Только почему то спал прошёл когда Ней в команду пришёл . Хватит нести чушь , и оправдывать Месси за его безлаберность . Где твой Месси был в прошлом году ? Когда Неймар на своём горбу вытащил матч с ПСЖ , а потом один что либо делал против Ювентуса .От Месси вообще не было не кого полезного действия , он ходил по полю и толку от него вообще не было, пока Неймар там жилы рвал . П С скорее всего барса от Челси вылетет , чем ПСЖ от реала . В Париже реал будет разгромлен как и барса .
с Ювентусом неймар жилы рвал?????вот только толку от этого НОЛь))))мда....первый год неймара в Барсе, он был НОЛЬ, потом с приходом Суареса они заиграли, и я в отличии от тебя рассматриваю игру команды в целом, а не возношу одного игрока....
Неймар000
Неймар000 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:14
Ко ко ко Спад у них был . Только почему то спал прошёл когда Ней в команду пришёл . Хватит нести чушь , и оправдывать Месси за его безлаберность . Где твой Месси был в прошлом году ? Когда Неймар на своём горбу вытащил матч с ПСЖ , а потом один что либо делал против Ювентуса .От Месси вообще не было не кого полезного действия , он ходил по полю и толку от него вообще не было, пока Неймар там жилы рвал .

П С скорее всего барса от Челси вылетет , чем ПСЖ от реала . В Париже реал будет разгромлен как и барса .
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:10
Он уже стал монстром, а за спиной жадный папа-вурдалак.
vastudio
vastudio ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 11:04
Barcelona_Rostov:
мда....во-первых покажи мне команду, которая выигрывает все каждый год, во-вторых у Барсы был спад в те годы, плюс чехарда с тренерами, в-третьих вклад Месси значительно больше, чем неймара, по сути чемпионский сезон это потрясающая форма Месси, вот ушел твой неймар, Месси всю игру ведет и Барса в чемпе на первом месте и в ЛЧ уверенно играет...очень жал, что псж так рано вылетит и не сыграет с Барсой, то увидели бы мы твоего неймара...
Падажжжи, ещё ответная игра))) В Париже и Барса получала 4-0)))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:56
Бразилия молится на монстра.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Неймар000
сегодня в 10:52
Неймар000:
Просто УЕФА все делает для такого что бы затмить Неймара , давая ПСЖ сильных соперников , сначала Бавария а потом на ранней стадии опытный реал , хотя с ними могли бы и в полуфинале встретится . Они специально это делают, что бы как можно раньше выбить Неймара из ЛЧ что бы все о нем забыли , для продвижения роналду и месси
ЛЧ не возможно выиграть играя только против Базелей и Бешикташев, все равно придется играть против топов, и да у того же Реала группа была еще тяжелей
eleven LC
eleven LC ответил Неймар000
сегодня в 10:46
Если уж ты такой ярый фанат Неймара то ты должен знать что бразилец перешел в барсу в 2013 году и именно с ним барса проиграла все в 2014!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:45
Петух в очередной раз доказал своё прозвище
shur
shur
сегодня в 10:16
...сколько раз Я вспоминал его выходки в Бразилии на Олимпиаде,вот оно в действии в более изощрённой форме,да и в Мадриде,ясень пень,играл на себя-любимого,пижонство и хамство,уверенность в своем совершенстве,Рон с Месси близко не стояли!!!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Неймар000
сегодня в 10:12
Неймар000:
Да да . А ты забыл где была барса до прихода Неймара? В 2014 году барса ничего не выиграла . Кубок и ЛЧ забрал реал а лалигу Атлетико , барса была унижена по всем фронтам . И годом ранее вас громили 7-0 . Все это продолжалось до тех пор пока не пришёл Неймар . И сразу же ЛЧ взяли , а ты мне тут про винтики пишешь . Это твой месси винтиком был.Все делал Неймар, а слава уходила месси
мда....во-первых покажи мне команду, которая выигрывает все каждый год, во-вторых у Барсы был спад в те годы, плюс чехарда с тренерами, в-третьих вклад Месси значительно больше, чем неймара, по сути чемпионский сезон это потрясающая форма Месси, вот ушел твой неймар, Месси всю игру ведет и Барса в чемпе на первом месте и в ЛЧ уверенно играет...очень жал, что псж так рано вылетит и не сыграет с Барсой, то увидели бы мы твоего неймара...
Saang
Saang
сегодня в 09:59
Барселона была грандом задолго до прихода и осталась после его ухода, хотя конечно потеря в мощности заметная. Реал сейчас на спаде но ему 10 минут хватило задвинуть мешок. С другой стороны - насколько нужен великому клубу игрок-флюгер?
Don trambon
Don trambon ответил Неймар000
сегодня в 09:57
Неймар000:
Чушь . Неймар намного талантливее чем они . Только слепой не заметит что Ней намного круче месси , а уж о роналду и речи не может быть .
ухаха. Нани, Куарежма и др. то же были *очень* талантливыми и где они?
КриРо показал чего он стоит в матче против неймара))
Неймар000
Неймар000 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 09:55
Чтож твой Месси 2013 и 2014 годах ничего не выигрывал? А выиграл только тогда когда Ней пришёл ?)Винтика не хватало ?
Неймар000
Неймар000 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 09:52
Да да . А ты забыл где была барса до прихода Неймара? В 2014 году барса ничего не выиграла . Кубок и ЛЧ забрал реал а лалигу Атлетико , барса была унижена по всем фронтам . И годом ранее вас громили 7-0 . Все это продолжалось до тех пор пока не пришёл Неймар . И сразу же ЛЧ взяли , а ты мне тут про винтики пишешь . Это твой месси винтиком был.Все делал Неймар, а слава уходила месси
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Неймар000
сегодня в 09:42
Неймар000:
Конечно Неймар там всех разрывал с опытными Хави и Иньестой . А чтож твоя барса после ухода Хави ни разу в полуфинал даже не дошла ?
в 2015 Хави в основном со скамейки играл))определяющую роль сыграл Месси, да и в целом команда набрала хорошую форму, Неймар был просто винтиком в системе))смотри футбол внимательней)
Неймар000
Неймар000 ответил Barcelona_Rostov
сегодня в 09:37
Конечно Неймар там всех разрывал с опытными Хави и Иньестой . А чтож твоя барса после ухода Хави ни разу в полуфинал даже не дошла ?
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Неймар000
сегодня в 09:24
Неймар000:
Просто УЕФА все делает для такого что бы затмить Неймара , давая ПСЖ сильных соперников , сначала Бавария а потом на ранней стадии опытный реал , хотя с ними могли бы и в полуфинале встретится . Они специально это делают, что бы как можно раньше выбить Неймара из ЛЧ что бы все о нем забыли , для продвижения роналду и месси
когда Барса брала ЛЧ в 2015, она победила всех чемпионов своих стран и никто не говорил и сильных соперниках. хочешь быть лучшим, побеждай лучших!
Неймар000
Неймар000
сегодня в 09:07
Просто УЕФА все делает для такого что бы затмить Неймара , давая ПСЖ сильных соперников , сначала Бавария а потом на ранней стадии опытный реал , хотя с ними могли бы и в полуфинале встретится . Они специально это делают, что бы как можно раньше выбить Неймара из ЛЧ что бы все о нем забыли , для продвижения роналду и месси
Неймар000
Неймар000
сегодня в 09:04
Чушь . Неймар намного талантливее чем они . Только слепой не заметит что Ней намного круче месси , а уж о роналду и речи не может быть .
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