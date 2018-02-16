Казагранде - о Неймаре: «Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением»

Бывшего нападающего сборной Бразилии Валтера Казагранде не впечатлило поведение форварда ПСЖ Неймара в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Он считает, что на футболиста сильно влияет критика:

«Меня беспокоит, что большинство фанатов и СМИ по-прежнему толкают Неймара в спину.

Он уже несколько раз необдуманно поступил. Против „Реала“ получил желтую карточку в первом тайме, а могли и удалить во втором.

Будет катастрофой, если он так же себя поведет на чемпионате мира. Мы создаем монстра, которого некоторые считают гением.

У Неймара нет способностей, что есть у Месси, Марадоны или Криштиану Роналду, которые способны принести команде победу в любой момент».