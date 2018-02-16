Мещеряков: «Каждый забитый мяч Фернандеша - результат слаженных действий всей команды»

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш был признан лучшим игроком матча 1/16 финала Лиги Европы «Ницца» - «Локомотив» (2:3). Игрок отметился хет-триком, но председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков не считает нужным выделять только одного его:

«При несомненном мастерстве Ману (Фернандеша) каждый его забитый мяч - результат слаженных действий всей команды. То, что такая химия есть внутри команды, большая заслуга тренерского штаба, менеджмента и всех игроков, которые получают удовольствие от того, что происходит на поле. Из футболистов никого не выделяю, на поле играют 11 человек, и если хотя бы один выбивается из механизма, то результат не приходит. Для нас каждый игрок является ключевым и незаменимым.

У нас одна цель - выигрывать каждую следующую игру. Турнирных задач нет, самое неблагодарное - это делать прогнозы на то, как далеко мы можем пройти. Это пока только одна игра, но она позволяет с оптимизмом смотреть вперед и показывает, что команда идет в правильном направлении».