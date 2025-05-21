Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с командой до 2027 года.
Немецкий тренер возглавил каталонцев в мае 2024-го. За первый сезон в клубе он завоевал три трофея, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее сообщалось, чем больше всего гордится Флик на посту главного тренера.
Теперь нужно до конца довести начатую работу и в следующем сезоне поднять над головой кубок, который чудом уплыл в сезоне нынешнем. Барселона на верном пути, как ледокол, идущий вперёд и превращающий в обломки льдины недоверия и критики её капитана.
Теперь нужно до конца довести начатую работу и в следующем сезоне поднять над головой кубок, который чудом уплыл в сезоне нынешнем. Барселона на верном пути, как ледокол, идущий вперёд и превращающий в обломки льдины недоверия и критики её капитана.
Про де Йонга молчу...
Про де Йонга молчу...
большие деньги. конечно. развращают любого. тем более 18-го пацана.
большие деньги. конечно. развращают любого. тем более 18-го пацана.
вот избавится от Левандовски, Араухо и др..дорогих игроков.
30 млн Ямаль заслужил в самое время, когда Барсу боялись все клубы мира))
вот избавится от Левандовски, Араухо и др..дорогих игроков.
30 млн Ямаль заслужил в самое время, когда Барсу боялись все клубы мира))
Кстати, хочу напомнить Павлюшкину его слова, после вылета Барсы от Интера. Цитирую:"Только я и Виктор Капрал чихвостили Флика, и как оказалось ненапрасно"...
Кстати, хочу напомнить Павлюшкину его слова, после вылета Барсы от Интера. Цитирую:"Только я и Виктор Капрал чихвостили Флика, и как оказалось ненапрасно"...
Барса стала сильней при нем...пора стать еще хитрей))))
Барса стала сильней при нем...пора стать еще хитрей))))
Оффсайд уже научились делать...)
Оффсайд уже научились делать...)