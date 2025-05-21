Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2024/2025

Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года

вчера, 20:37

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с командой до 2027 года.

Немецкий тренер возглавил каталонцев в мае 2024-го. За первый сезон в клубе он завоевал три трофея, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, чем больше всего гордится Флик на посту главного тренера.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, какую зарплату Ямаль хочет получать в «Барселоне»
Вчера, 15:47
Официально«Динамо» Киев продлило контракт с Андреем Ярмоленко
Вчера, 15:16
СлухиЯмаль хочет стать самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны»
Вчера, 13:07
ОфициальноКипрский «Арис» объявил о продлении контракта с Кокориным до лета 2026 года
Вчера, 09:57
Слухи«Барселона» продлит контракт с Рафиньей до 2028 года
20 мая
ОфициальноОдин из лидеров «Хоффенхайма» покидает команду спустя 10 лет
20 мая
Сортировать
Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:50
Ну а как иначе? Сходу сделал клуб, которого боятся все остальные команды. Раскрыл молодёжь, вместо обычных для тренеров требований о дорогостоящих покупках. Разгромил прямого конкурента и забрал все внутренние трофеи. Поставил игру, любоваться которой на стадион приходят даже далёкие от футбола туристы, отдыхающие в дни матчей в Каталонии.

Теперь нужно до конца довести начатую работу и в следующем сезоне поднять над головой кубок, который чудом уплыл в сезоне нынешнем. Барселона на верном пути, как ледокол, идущий вперёд и превращающий в обломки льдины недоверия и критики её капитана.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:38, ред.
Продлил ? А ... был иной вариант ? ))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:11, ред.
Почитал комментарии. Из некоторых следует, что Ямаль не заслужил увеличения зарплаты, в связи с чем я делаю вывод: владелец клуба идиот, так как ничего не понимает ни в футболе, ни в финансовых вопросах.
Про де Йонга молчу...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:48
Или ты про возраст? А так игрок никакой. Непонятно за что получающий 38 миллионов.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:46
Серьезно? Де Йонг нулевой.
Futurista
Futurista ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 23:06
Ямалю до него еще 10 лет мячик пинать)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:58
поживем, увидим)))
большие деньги. конечно. развращают любого. тем более 18-го пацана.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Чем де Йонг заслужил получать больше всех в клубе и в том числе больше Ямаля?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:12
Всего на два года. Оптимальный срок, чтобы разобраться с тренером, чего он стОит в действительности.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:10
Не знаю)...может кто то и даст пас сопляку, который в 4- 5 раз больше получает за сезон...но это вряд ли...футбол командная игра)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:05
впереди многое чего.
вот избавится от Левандовски, Араухо и др..дорогих игроков.
30 млн Ямаль заслужил в самое время, когда Барсу боялись все клубы мира))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:58
Хитрей не знаю, а подлее, точно станет. Понимаешь, о чём шепчу? Правильно, пижончик, своими финансовыми запросами, окончательно убьет коллектив...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:56, ред.
Куда ещё хитрее?)...там хитренький марокканец просит 30-40 млн € за сезон...это конец фильма, дружище...всё...титры)...
Capral
Capral
вчера в 21:53, ред.
Он её так возьмёт, как я стану молодой и здоровый.
Кстати, хочу напомнить Павлюшкину его слова, после вылета Барсы от Интера. Цитирую:"Только я и Виктор Капрал чихвостили Флика, и как оказалось ненапрасно"...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 21:46
До 27 года включительно возьмет лч
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
отлично))
Барса стала сильней при нем...пора стать еще хитрей))))
Capral
Capral
вчера в 21:17
Зря продлили до 27. Уволят раньше...
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:06
Отменят офсайды, придётся переквалифицироваться в управдомы)...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:46
Посмотрим как в следующем сезоне пойдут футбольные дела.
Оффсайд уже научились делать...)
drug01
drug01
вчера в 20:42
Успехи хорошие можно работать дальше!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 