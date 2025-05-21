Флик продлил контракт с «Барселоной» до 2027 года

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вчера, 20:37

Главный тренер «Барселоны» продлил контракт с командой до 2027 года.

Немецкий тренер возглавил каталонцев в мае 2024-го. За первый сезон в клубе он завоевал три трофея, выиграв Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, чем больше всего гордится Флик на посту главного тренера.