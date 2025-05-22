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Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»

сегодня, 00:07
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник Мики ван де Вен спас «Тоттенхэм» в середине 2-го тайма финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

На 68-й минуте полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сделал навес со штрафного в направлении ворот «шпор». Голкипер лондонцев Гильельмо Викарио вышел вперёд и попытался выбить мяч, но столкнулся с одним из партнёров. Воспользовавшись отскоком, форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд нанёс удар головой по пустым воротам. Но Мики ван де Вен ногой в прыжке выбил мяч с линии.

Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» одержал победу в финале Лиги Европы против МЮ со счётом 1:0. Команда не брала европейские трофеи более 40 лет.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Jean_Valjean (раскрыть)
сегодня в 00:46
за то в концовке смог вытащить удар головой,когда был на противоходе.а это очень сложно... В принципе сказать дно слишком громко, но ошибка которая могла стоить трофея.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:45
Забить пенальти проще,чем вытащить такой мяч,да и ещё как.... Это был ключевой момент матча,забей МЮ, то могли бы и додавить на кураже.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 00:25
Викарио конечно дно, но защ выручил.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:11
«Позишн намбер ван..»...)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:11
Герой теперь для Ттх) ну там явная ошибка вратаря была, но мю даже в пустые забить не смог))
Гость
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