Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»

Защитник Мики ван де Вен спас «Тоттенхэм» в середине 2-го тайма финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
На 68-й минуте полузащитник МЮ Бруну Фернандеш сделал навес со штрафного в направлении ворот «шпор». Голкипер лондонцев Гильельмо Викарио вышел вперёд и попытался выбить мяч, но столкнулся с одним из партнёров. Воспользовавшись отскоком, форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд нанёс удар головой по пустым воротам. Но Мики ван де Вен ногой в прыжке выбил мяч с линии.
«Тоттенхэм» одержал победу в финале Лиги Европы против МЮ со счётом 1:0. Команда не брала европейские трофеи более 40 лет.