Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»

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сегодня, 00:07

Защитник спас «Тоттенхэм» в середине 2-го тайма финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

На 68-й минуте полузащитник МЮ сделал навес со штрафного в направлении ворот «шпор». Голкипер лондонцев вышел вперёд и попытался выбить мяч, но столкнулся с одним из партнёров. Воспользовавшись отскоком, форвард «Манчестер Юнайтед» нанёс удар головой по пустым воротам. Но Мики ван де Вен ногой в прыжке выбил мяч с линии.