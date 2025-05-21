Де Брюйне исключил переход в другой клуб АПЛ

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вчера, 22:40

Контракт полузащитника «Манчестер Сити» истекает этим летом, и продлевать его футболист не планируют.

33-летний бельгиец исключает вариант перехода в другой английский клуб и намерен продолжить карьеру за границей.

Ранее среди потенциальных новых команд хавбека называли «Наполи» и другие клубы АПЛ , однако теперь ясно, что следующий этап карьеры Де Брюйне будет связан с зарубежным чемпионатом.

Официальных предложений и точного направления пока нет, но решение покинуть Англию принято окончательно.