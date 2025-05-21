Де Брюйне исключил переход в другой клуб АПЛ

Контракт полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне истекает этим летом, и продлевать его футболист не планируют.
33-летний бельгиец исключает вариант перехода в другой английский клуб и намерен продолжить карьеру за границей.
Ранее среди потенциальных новых команд хавбека называли «Наполи» и другие клубы АПЛ, однако теперь ясно, что следующий этап карьеры Де Брюйне будет связан с зарубежным чемпионатом.
Официальных предложений и точного направления пока нет, но решение покинуть Англию принято окончательно.