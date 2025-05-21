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Де Брюйне исключил переход в другой клуб АПЛ

вчера, 22:40

Контракт полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне истекает этим летом, и продлевать его футболист не планируют.

33-летний бельгиец исключает вариант перехода в другой английский клуб и намерен продолжить карьеру за границей.

Ранее среди потенциальных новых команд хавбека называли «Наполи» и другие клубы АПЛ, однако теперь ясно, что следующий этап карьеры Де Брюйне будет связан с зарубежным чемпионатом.

Официальных предложений и точного направления пока нет, но решение покинуть Англию принято окончательно.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:53
Интересно Европу выберет или уже на пенсию в млс или саудитию?
drug01
drug01
вчера в 22:43
Хочет поиграть за границей это его право..
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