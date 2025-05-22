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Джонсон высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы

сегодня, 00:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон, забивший единственный гол в финальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:0), поделился своими впечатлениями от победы:

Я так счастлив сейчас. Этот сезон совсем не был удачным, но никого из нас, игроков, это сейчас не волнует. Эта команда не выигрывала трофеев 17 лет, это так много значит. Всем болельщикам и нам достается из-за того, что не выигрывали трофеи. Мы должны были выиграть первый, я так счастлив. С тех пор, как я пришел сюда, это звучало как «Тоттенхэм» хорошая команда, но не может этого сделать», но мы это сделали.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:06
Ну хоть какой то трофей взяли и то уже хорошо...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:45
Теперь и Кейна можно вернуть
mjzy22ab6mtz
mjzy22ab6mtz
сегодня в 04:50
МБ доэкономился перед финалом, за что и поплатился.
Гость
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