Джонсон высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Полузащитник «Тоттенхэма» , забивший единственный гол в финальном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:0), поделился своими впечатлениями от победы:

Я так счастлив сейчас. Этот сезон совсем не был удачным, но никого из нас, игроков, это сейчас не волнует. Эта команда не выигрывала трофеев 17 лет, это так много значит. Всем болельщикам и нам достается из-за того, что не выигрывали трофеи. Мы должны были выиграть первый, я так счастлив. С тех пор, как я пришел сюда, это звучало как «Тоттенхэм» хорошая команда, но не может этого сделать», но мы это сделали.