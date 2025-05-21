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Бэйл рассказал о том, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:37

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что у него была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он отказался от этого.

Пару раз я был близок к трансферу, но это не было предметно. Наверное, наибольшие шансы были в тот период, когда я только присоединился к «Реалу». Выбор был между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Насколько помню, тогда МЮ покинул сэр Алекс Фергюсон, команда лишилась атмосферы. Да и сам состав, как мне кажется, уже был довольно возрастным. В любом случае я чувствовал, что моя душа стремится в Мадрид. Полагаю, я сделал правильный выбор. Не хочу обидеть болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я так считаю.

Бэйл сыграл в «Реале» 256 матчей, забил 106 мячей и отдал 67 голевых передач.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
Гарет ударился в воспоминания - возможно на поле для гольфа , вальяжно передвигаясь между лунками...)))
Гость
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