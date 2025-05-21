Бэйл рассказал о том, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист лондонского «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» признался, что у него была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он отказался от этого.

Пару раз я был близок к трансферу, но это не было предметно. Наверное, наибольшие шансы были в тот период, когда я только присоединился к «Реалу». Выбор был между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Насколько помню, тогда МЮ покинул сэр Алекс Фергюсон, команда лишилась атмосферы. Да и сам состав, как мне кажется, уже был довольно возрастным. В любом случае я чувствовал, что моя душа стремится в Мадрид. Полагаю, я сделал правильный выбор. Не хочу обидеть болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я так считаю.