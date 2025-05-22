«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года

Лондонский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей.
В сезоне 1983/1984 года «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.
Сегодня в финальном матче Лиги Европы, современном аналоге Кубка УЕФА, «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 и стал обладателем трофея.
По хорошему,Гарначо надо было выпускать раньше,хоть какая та острота была,хотя и бестолковая. Бруну сыграл слабо.много брака. Онана сыграл посредственно,потому что Шпоры его не нагружали,ну а автогол.он пытался вытянуть из угла.
Без красной карточки или пенальти - МЮ никакой. Матч с Лионом показал,какие они бестолковые,ведя в счёте 2-0 и играя в большинстве довели матч до 4-2 и каким то чудом отыгрались,просто французы сильно устали столько играть в 10ром.
Пенальти и удаление в игре с Атлетик , тоже высосанно из пальца, позволилило халявщикам пробраться в финал. Благо что рефери на финал дали авторитетного.
Игра была настолько вязкой,что за весь матч,ни разу ВАР не вмешался,такое впечатление,что его где то забыли в Саксонии.
По хорошему,Гарначо надо было выпускать раньше,хоть какая та острота была,хотя и бестолковая. Бруну сыграл слабо.много брака. Онана сыграл посредственно,потому что Шпоры его не нагружали,ну а автогол.он пытался вытянуть из угла.
Без красной карточки или пенальти - МЮ никакой. Матч с Лионом показал,какие они бестолковые,ведя в счёте 2-0 и играя в большинстве довели матч до 4-2 и каким то чудом отыгрались,просто французы сильно устали столько играть в 10ром.
Пенальти и удаление в игре с Атлетик , тоже высосанно из пальца, позволилило халявщикам пробраться в финал. Благо что рефери на финал дали авторитетного.
Игра была настолько вязкой,что за весь матч,ни разу ВАР не вмешался,такое впечатление,что его где то забыли в Саксонии.
* Кристалл Пэлас выиграл Кубок.
* Ньюкасл Юнайтед выиграл Кубок.
* Болонья выиграла Кубок Италии.
* Интер и ПСЖ встретится в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
* Арминия или Штуттгарт выиграет Кубок Германии.
* Кейн и Сон выиграли свои первые трофеи.
* Ростов выиграл Кубок.
* Краснодар может стать чемпионом России.
* Реал Бетис может взять еврокубок.
* Манчестер Сити может занять 3 или 4 место в АПЛ.
*Барселона квадрупл... Сбой связи))
* Кристалл Пэлас выиграл Кубок.
* Ньюкасл Юнайтед выиграл Кубок.
* Болонья выиграла Кубок Италии.
* Интер и ПСЖ встретится в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
* Арминия или Штуттгарт выиграет Кубок Германии.
* Кейн и Сон выиграли свои первые трофеи.
* Ростов выиграл Кубок.
* Краснодар может стать чемпионом России.
* Реал Бетис может взять еврокубок.
* Манчестер Сити может занять 3 или 4 место в АПЛ.
*Барселона квадрупл... Сбой связи))
Очень доволен за Сона,всю жизнь отдал клубу - это Легенда! Поставьте ему скульптуру у входа на стадион.
Очень доволен за Сона,всю жизнь отдал клубу - это Легенда! Поставьте ему скульптуру у входа на стадион.