«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года

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сегодня, 00:18

Лондонский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей.

В сезоне 1983/1984 года «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА , одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.