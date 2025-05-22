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«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года

сегодня, 00:18
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Лондонский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей.

В сезоне 1983/1984 года «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.

Сегодня в финальном матче Лиги Европы, современном аналоге Кубка УЕФА, «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 и стал обладателем трофея.

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 03:34
Титул "ни на что не способная команда-неудачник" переходит от Тотенхема к Ман Юнайтед. Фергюсон в интервью как-то смеялся над шпорами, уже после ухода на пенсию, на вопрос "когда Тоттенхем завоюет титул" он сказал "никогда". Вот досмеялся. До пердива полшага.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:45
С победой, ТТХ!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:38, ред.
Ааа, да? Я запутался в этом непонятном формате Кубка России. Правда не следил за этим турниром, кроме 2-3 матчей Краснодара на стадионе.
sihafazatron
sihafazatron ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Ну вот в суперфинале этом и будут разыгрывать трофей
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:36
Верните Ван Гаалю последнюю пеню,что бы разблокировать его проклятие.
По хорошему,Гарначо надо было выпускать раньше,хоть какая та острота была,хотя и бестолковая. Бруну сыграл слабо.много брака. Онана сыграл посредственно,потому что Шпоры его не нагружали,ну а автогол.он пытался вытянуть из угла.
Без красной карточки или пенальти - МЮ никакой. Матч с Лионом показал,какие они бестолковые,ведя в счёте 2-0 и играя в большинстве довели матч до 4-2 и каким то чудом отыгрались,просто французы сильно устали столько играть в 10ром.
Пенальти и удаление в игре с Атлетик , тоже высосанно из пальца, позволилило халявщикам пробраться в финал. Благо что рефери на финал дали авторитетного.
Игра была настолько вязкой,что за весь матч,ни разу ВАР не вмешался,такое впечатление,что его где то забыли в Саксонии.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:35
Как нет? Они ж что-то выиграли и вышли в суперфинал какой-то, если не ошибаюсь)
sihafazatron
sihafazatron ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Ростов ещё ничего не выиграл же
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:32, ред.
* Тоттенхэм Хотспур выиграл Лигу Европы.
* Кристалл Пэлас выиграл Кубок.
* Ньюкасл Юнайтед выиграл Кубок.
* Болонья выиграла Кубок Италии.
* Интер и ПСЖ встретится в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
* Арминия или Штуттгарт выиграет Кубок Германии.
* Кейн и Сон выиграли свои первые трофеи.
* Ростов выиграл Кубок.
* Краснодар может стать чемпионом России.
* Реал Бетис может взять еврокубок.
* Манчестер Сити может занять 3 или 4 место в АПЛ.

*Барселона квадрупл... Сбой связи))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:29
для полного счастья Бетис и Псж остались,но будем посмотреть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:28
ну наконец то разродились!!!! Поздравляю всех болел Шпор с этой победой,если бы Тот не выиграл,то были бы самые лузерные лузеры. Ну и должны особо поблагодарить Мики Мауса,который вытащил мяч из пустых ворот, каким то необыкновенным образом - Лучший из лучших сейвов всего матча и снова гол Расмуса так и не состоялся,когда ИКСДЖИ показывало 10000.
Очень доволен за Сона,всю жизнь отдал клубу - это Легенда! Поставьте ему скульптуру у входа на стадион.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Что происходит в этом сезоне? Столько неожиданностей...
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