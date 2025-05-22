Рио Фердинад прокомментировал поражение МЮ в Лиге Европы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт прокомментировал поражение манкунианцев в финале Лиги Европы-2024/2025.

Катастрофический сезон, закончившийся на плохой ноте. Но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» сделал достаточно, чтобы заслужить победу. В команде не было настоящего прорывного игрока. При всем этом постоянном давлении вратарь сделал один сэйв за всю игру – нельзя рассчитывать на трофей, если ты несколько сдержан в атаке.