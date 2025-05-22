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Рио Фердинад прокомментировал поражение МЮ в Лиге Европы

сегодня, 00:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и эксперт Рио Фердинанд прокомментировал поражение манкунианцев в финале Лиги Европы-2024/2025.

Катастрофический сезон, закончившийся на плохой ноте. Но я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» сделал достаточно, чтобы заслужить победу. В команде не было настоящего прорывного игрока. При всем этом постоянном давлении вратарь сделал один сэйв за всю игру – нельзя рассчитывать на трофей, если ты несколько сдержан в атаке.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:04
Это он еще корректно высказался...
ABir
ABir
сегодня в 05:43
Верно, чтобы победить , надо забивать больше, чем пропускаешь от соперника.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:42
Это просто ни о чем
adekvat
adekvat
сегодня в 04:32
А что тут коментировать, достойное окончание сезона.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:35
Нельзя не согласиться с авторитетным мнением... катастрофа...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:34, ред.
Спросите там... кто рядышком с Рио: "Каким образом прорывной игрок может делать погоду на поле в окружении г... на ? "
Там Ферди вообще трезв ? Или он не про футбол ?)
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:02, ред.
В общем, Рио мокнул МЮ в известную субстанцию, только сделал это более дипломатично и культурно.
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