«Мец» и «Реймс» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в Лиге 1

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вчера, 23:27

В первом из двух стыковых матчей за право выступать в первом дивизионе чемпионата Франции «Мец» и «Реймс» не выявили победителя — встреча, состоявшаяся в Меце, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт благодаря голу , однако гости ответили точным ударом . Итоговый результат оставляет интригу перед решающей игрой.

Вторая встреча пройдет 29 мая в Реймсе. Напомним, что «Реймс» по итогам сезона занял 16-е место в Лиге 1, а «Мец» финишировал третьим в Лиге 2, что даёт им шанс на повышение в классе через стыковые матчи.