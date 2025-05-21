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«Мец» и «Реймс» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в Лиге 1

вчера, 23:27
МецЛоготип футбольный клуб Мец1 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

В первом из двух стыковых матчей за право выступать в первом дивизионе чемпионата Франции «Мец» и «Реймс» не выявили победителя — встреча, состоявшаяся в Меце, завершилась со счётом 1:1.

Хозяева открыли счёт благодаря голу Матьё Удоль, однако гости ответили точным ударом Седрика Кипре. Итоговый результат оставляет интригу перед решающей игрой.

Вторая встреча пройдет 29 мая в Реймсе. Напомним, что «Реймс» по итогам сезона занял 16-е место в Лиге 1, а «Мец» финишировал третьим в Лиге 2, что даёт им шанс на повышение в классе через стыковые матчи.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 23:36
Тем интереснее будет второй матч.
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