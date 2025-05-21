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Кейн признан игроком сезона в Бундеслиге

вчера, 19:40

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн был выбран лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Германии.

Потрясающее чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получить награду в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенной. Это много значит для меня. Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которых это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус.

Также Кейн стал лучшим бомбардиром немецкого чемпионата, забив 26 мячей.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 21:08
Похоже на то)) Но щас первый трофей выиграл же, хотя уже 4-й десяток пошел))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Постаментов много освободилось на баварской земле, потихоньку можно начинать отливать новые и начать с бюста Кейна, можно в паре с Черчиллем....
Capral
Capral
вчера в 20:51, ред.
Честно сказать- удивлен. Лучшим, он не был в этом сезоне, не только в Бундесе, но и в Баварии, а важнейшие игры с Интером откровенно провалил. Но возможно, при отсутствии конкуренции стал лучшим. Лучший бомбардир и лучший игрок- понятия разные. Лидером Баварии, он точно не был. Прошлый сезон провел ярче.
Нази
Нази
вчера в 20:49
Жалко не доиграл сезон Омар Мармуш. Я думаю однозначно был бы признан игроком года
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:32
ЧМ никогда ни он ни англы не выиграют ;-)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:11
А ведь он еще и забивает много
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:45
Пошла жара у Кейна..
В следующем году ЛЧ выиграет, а потом и ЧМ)))
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