Кейн признан игроком сезона в Бундеслиге

Нападающий мюнхенской «Баварии» был выбран лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Германии.

Потрясающее чувство — быть названным лучшим игроком сезона Бундеслиги. Горжусь этим, потому что в этой лиге высокая конкуренция. Получить награду в год, когда мы выиграли титул чемпиона, делает её ещё более особенной. Это много значит для меня. Отдельно хочу выразить благодарность клубу, моим товарищам и персоналу команды, без которых это не было бы возможным. Мы упорно работали весь сезон, поэтому сейчас буду наслаждаться этим. Подобные награды — дополнительный бонус.