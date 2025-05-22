Сон Хын-Мин выиграл свой первый трофей в карьере

В финале «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте встречи.
А легенда лондонского клуба Сон Хын-Мин завоевал свой первый трофей в профессиональной карьере.
|Тоттенхэм1 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
В финале «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте встречи.
А легенда лондонского клуба Сон Хын-Мин завоевал свой первый трофей в профессиональной карьере.
Но Сону на это плевать наверно))
Поздравим калмыка с трофеем!!))
Но Сону на это плевать наверно))
Поздравим калмыка с трофеем!!))