Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Европы 2024/2025

Сон Хын-Мин выиграл свой первый трофей в карьере

сегодня, 00:29
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В финале «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, единственный гол забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте встречи.

А легенда лондонского клуба Сон Хын-Мин завоевал свой первый трофей в профессиональной карьере.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сейв Мики ван де Вена спас «Тоттенхэм»
Сегодня, 00:07 Фото
Роналду снова не забил пенальти, но потом исправился
Вчера, 21:20
В Хорватии глава федерации футбола будет ждать на шоссе развязку чемпионата
Вчера, 12:19
Дель Пьеро получил тренерскую лицензию УЕФА
Вчера, 11:15 Фото
В честь Де Брюйне у академии «Манчестер Сити» появились дорога и мозаика
Вчера, 00:27
Игрок «Пэлас» объяснил, почему Холанд не бил пенальти в финале Кубка Англии
20 мая
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 06:42
Рад за Сона.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:06
Наконец то подфартило парню...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:31
Да там же Шоу забил, а не Роджерс)
Но Сону на это плевать наверно))
Поздравим калмыка с трофеем!!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 