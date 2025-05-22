Сон Хын-Мин выиграл свой первый трофей в карьере

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сегодня, 00:29

В финале «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, единственный гол забил на 42-й минуте встречи.

А легенда лондонского клуба завоевал свой первый трофей в профессиональной карьере.