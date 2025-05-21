Вендел высказался о срыве трансфера в «Ботафого»

Сегодня стало известно о расторжении соглашения между «Зенитом» и бразильским «Ботафого» по трансферу полузащитника .

Бразилец прокомментировал ситуацию:

Я был удивлен расторжением контракта, который уже был подписан с «Ботафого» в эту среду. Я уже строил свою жизнь в Рио-де-Жанейро и сосредоточился на второй половине года. У меня большие карьерные амбиции. Однако я не имею никакого отношения к решению клуба расторгнуть контракт. Я хочу, чтобы болельщики черно-белых четко понимали это, и я также был удивлен. Теперь я продолжу свою карьеру, стремясь к постоянному росту и ставя перед собой цель участвовать в крупных чемпионатах и однажды надеть футболку сборной Бразилии, что является моей мечтой.