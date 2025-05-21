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Вендел высказался о срыве трансфера в «Ботафого»

вчера, 21:58

Сегодня стало известно о расторжении соглашения между «Зенитом» и бразильским «Ботафого» по трансферу полузащитника Вендела.

Бразилец прокомментировал ситуацию:

Я был удивлен расторжением контракта, который уже был подписан с «Ботафого» в эту среду. Я уже строил свою жизнь в Рио-де-Жанейро и сосредоточился на второй половине года. У меня большие карьерные амбиции. Однако я не имею никакого отношения к решению клуба расторгнуть контракт. Я хочу, чтобы болельщики черно-белых четко понимали это, и я также был удивлен. Теперь я продолжу свою карьеру, стремясь к постоянному росту и ставя перед собой цель участвовать в крупных чемпионатах и однажды надеть футболку сборной Бразилии, что является моей мечтой.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 22:56
Обломали чувака... карнавал без него...
nikolah
nikolah
вчера в 22:42
Теперь ты навечно С сельдереичем в Зените
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:35, ред.
Тяжелейший психологический удар. Посмотрим, выдержит ли Вендел этот апперкот. Возникла аналогия с армией, когда дембелей, собравших чемоданы с наклейками симпатичных немецких девушек, оставляют в казарме на несколько дней в связи с изменившимися обстоятельствами, и они начинают дурить.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:19
Не думаю что он теперь будет выкладываться в играх за Зенит
Гость
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