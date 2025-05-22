«Комо» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Интер», который состоится 23 мая 2025 года

«Комо»

«Комо» провел потрясающий сезон как для команды, которая только в этом футбольном году вышла в Серию А. Команда имеет целый ряд поединков без поражений и набрала 49 очков, что позволяет занимать десятое место в турнирной таблице. Выше коллективу уже не подняться, но достойно сыграть с «Интером» и повлиять на судьбу чемпионства футболисты «Комо» определенно способны.

18 мая «Комо» сыграла на выезде вничью с «Вероной» (1:1), а 10 числа команда уверенно справилась с «Кальяри» (3:1).

«Интер»

Миланский клуб не смог обойти «Наполи» раньше и дотянул до последнего тура Серии А. Теперь коллектив будет бороться в последнем туре с успешным новичком Серии А, но шансов на ошибку у него нет, ведь «Интеру» нужна лишь победа. Если чемпиону Италии удастся победить, нужно будет смотреть за результатами «Наполи», который будет праздновать чемпионство в случае своей победы.

18 мая «Интер» сыграл вничью с «Лацио» (2:2), а 11 числа на выезде переиграл «Торино» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Комо» – 4.9

Ничья – 4.4

Победит «Интер» – 1.62

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Комо» выиграл шесть из восьми последних матчей в чемпионате Италии

«Интер» победил лишь в четырех встречах на выезде из десяти последних матчей

«Интер» выиграл все четыре поединка у «Комо» подряд

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что миланский клуб одержит победу, несмотря на хорошее сопротивление соперника и будет иметь шансы на чемпионство.