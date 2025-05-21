Флик прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»

Главный тренер Ханс-Дитер Флик высказался после подписания контракта с «Барселоной»:
Я счастлив, потому что это путешествие продолжается. Я чувствую, что мы еще не в конце пути и что у этой команды есть потенциал. Это молодая команда, которая заслужила все, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.
Немецкий специалист заключил соглашение с каталонским клубом до 2027 года
Посмотрим как в новом сезоне пойдут дела.
Перес с заготовками будет....))
Посмотрим как в новом сезоне пойдут дела.
Перес с заготовками будет....))