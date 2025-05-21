Флик прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»

Главный тренер высказался после подписания контракта с «Барселоной»:

Я счастлив, потому что это путешествие продолжается. Я чувствую, что мы еще не в конце пути и что у этой команды есть потенциал. Это молодая команда, которая заслужила все, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.