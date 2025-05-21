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Флик прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»

вчера, 23:06

Главный тренер Ханс-Дитер Флик высказался после подписания контракта с «Барселоной»:

Я счастлив, потому что это путешествие продолжается. Я чувствую, что мы еще не в конце пути и что у этой команды есть потенциал. Это молодая команда, которая заслужила все, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.

Немецкий специалист заключил соглашение с каталонским клубом до 2027 года

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:11
Обычные, дежурные слова.
Посмотрим как в новом сезоне пойдут дела.
Перес с заготовками будет....))
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