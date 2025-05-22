«Бетис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Бетис» – «Валенсия», который состоится 23 мая 2025 года

«Бетис»

«Бело-зеленые» не выдержали конкуренции с «Вильярреалом» и в последнем туре не имеют турнирных задач, ведь уже не смогут догнать конкурента. «Бетис» завершит сезон на седьмом месте и за счет игры с «Валенсией» будет готовиться к финалу Лиги конференций. Команде важно добиться победы, чтобы с хорошим настроением подойти главному матчу третьего по важности еврокубка.

18 мая «Бетис» крупно проиграл «Атлетико» (1:4), а 15 числа сыграл вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

«Валенсия»

«Валенсия» проигрывает в последних матчах, однако давно уже обезопасила себя от вылета из Ла Лиги, хотя еще зимой шла на последних местах. В активе «летучих мышей» 45 очков и текущее 12 место в турнирной таблице. Гости не хотят завершать сезон серией поражений и постараются как минимум не проиграть более успешному в этом сезоне сопернику.

18 мая «Валенсия» на своем поле минимально проиграла «Атлетику» (0:1), а 14 мая с тем же счетом уступила «Алавесу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 2.07

Ничья – 3.75

Победит «Валенсия» – 3.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Десять последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

«Валенсия» проиграла два из десяти последних выездных поединков при пяти ничейных результатах

Команды обменялись двумя победами в пяти встречах в основное время

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.57. Предполагаем, что команды не отойдут от своей статистики в этом сезоне и обменяются забитыми мячами.