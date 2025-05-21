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Лаутаро — о финале Лиги чемпионов: «Это наша мечта»

вчера, 22:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер31.05.2025 в 22:00 Не начался

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес назвал мечтой возможную победу в финале Лиге чемпионов.

Эта Лига чемпионов – мечта, которая находится в одном шаге от нас. Я даже не хочу думать о том, победим мы или нет, я хочу достичь этой цели, к которой мы все стремимся и которую «Интер» упускал много лет. Я хочу насладиться моментом. Конечно, если бы мы смогли победить, это было бы осуществлением мечты. После первого матча с «Барселоной» я плакал два дня. Это были трудные дни, боль из-за травмы была такой сильной, что я даже не мог поднять ногу. Однако, несмотря на обстоятельства, я не мог пропустить ответный матч, я должен был быть на поле ради своих партнёров по команде.

Финальный матч между «Интером» и «Пари Сен-Жермен» состоится 31 мая в Мюнхене.

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Баобаб
Баобаб
сегодня в 03:15
Мерзкий типок.Жиденько тебе обделаться.
nikolah
nikolah
вчера в 23:09
Восстанавливайся Кэп, да поскорее
a8tuy3y7gq9w
a8tuy3y7gq9w
вчера в 23:03
Мечта хорошая но достичь её будет не легко!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
Удачи Интеру а финале))
Гость
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