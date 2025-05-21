Лаутаро — о финале Лиги чемпионов: «Это наша мечта»

Форвард «Интера» назвал мечтой возможную победу в финале Лиге чемпионов.

Эта Лига чемпионов – мечта, которая находится в одном шаге от нас. Я даже не хочу думать о том, победим мы или нет, я хочу достичь этой цели, к которой мы все стремимся и которую «Интер» упускал много лет. Я хочу насладиться моментом. Конечно, если бы мы смогли победить, это было бы осуществлением мечты. После первого матча с «Барселоной» я плакал два дня. Это были трудные дни, боль из-за травмы была такой сильной, что я даже не мог поднять ногу. Однако, несмотря на обстоятельства, я не мог пропустить ответный матч, я должен был быть на поле ради своих партнёров по команде.