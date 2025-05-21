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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

вчера, 23:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил игрок «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон на 42-й минуте.

Это первый трофей лондонцев с 2008 года, когда команде покорился Кубок английской лиги.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
сегодня в 05:41
Шпоры)
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:33
Гол Тоттенхема - квинтессенция их победы через все эти годы мучений))) Коряво, не мытьём, так катаньем, затолкали важнейший мяч
Маманов Улукбек
Маманов Улукбек
сегодня в 05:27
ТТХ с победой Сон лучший
Baggio R.
Baggio R. ответ catal (раскрыть)
сегодня в 05:17
У МЮ в 21 веке 7 чемпионств, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги, по одной победе в ЛЧ и ЛЕ. Не такие уж и неудачники.
Zangiota
Zangiota
сегодня в 05:11
Респект тренеру шпор, сказал что возьмёт трофей, сдержал слово. И очень рад за Сона. Спасибо всем, и даже Аморим у и ко.
CSKA2012
CSKA2012 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 05:09
Конечно Кейн же ушел, а с ним и проклятье ))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 04:46
Байкал.

У Вас какая-то злоба и ненависть к данному пользователю. И желание сделать больнее. Это всё очень некрасиво.

Многие из нас подкалывают оппонента, подшучивают над командами, но чтобы так плясать на костях - это уже перебор. Футбол всего лишь игра, даже болельщики непримиримых команд после игры расходятся вместе по домам, или по заведениям, где обсуждают прошедшую игру.

Неудачи бывают у любого клуба, это переходящее знамя. Не стоит злорадствовать над кем-то, ибо потом позлорадствуют над вами.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 04:36
Поздравляю с удачным сезоном!!!
Алания вышла во вторую лигу с последнего места, стадион, который год обещают открыть, но так и не открыли.
Реал вылетел отовсюду, особенно красиво Барса уделывала сливочных по сезону.
Ну и МЮ не подкачал как в АПЛ, так и во второсортном евро турнире.
Наверное надо попросить, что бы лайками поддержали, что бы не было так грустно...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:30
Теперь и у Тоттенхэма появятся глоры. Фантастака .
soltekspb
soltekspb
сегодня в 03:03
Маше привет, с победой, если она тут есть ещё, олды помнят!
ABir
ABir
сегодня в 02:52
Разборка двух середняков местного английского масштаба
catal
catal
сегодня в 01:48
Кроме всего прочего стоит отметить, что Тоттенхем - неудачник Англии всего 21 века, и теперь это звание переходит к МЮ. Тоттенхем стал лучше и получил без Кейна важный трофей в копилку, а МЮ... Самое главное в клубе никто не против, они упорно продолжают свой курс деградантов Глейзерства.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:23
Позор был при Тен Хаге. А сейчас - обыденность.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:20
Оба клуба поставили последние трусы на один матч/турнир... И один при любом раскладе должен был домой без трусов идти. Этим клубом оказался мю ((
У ТТХ не было тоже особо моментов. А мю наверно подумал, что он Реал и может все оставить на последние 10 минут.. Но забыл, что Хойлунд это не Криштиану Роналду, а Бруно Фернандеш это не Тони Кросс, и что нет у них таких классных и хладнокровных игроков, которые зарешают в последней атаке. Увы, но этот провал скажется и на трансферной компании. Кто будет усиливать клуб, который никуда не попал? Никто. Они вон на столовке экономить начали.
Позор, позор, позор... Увы.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15
Может быть. Но до того, как он купил МЮ, такого не было)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 01:14, ред.
Барин..., ты всё про МЮ знаешь. На награждении Рэдклифф стоял на полусогнутых... у него чё..., с суставами беда ?
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:09
Все, что хочется после этого сезона МЮ - писать стихи...

Ночь, стадион, Магуайр, Онана
И на табло разгромный счёт,
И смотрим мы опять с дивана,
Как мимо нас трофей уйдет.

Уволим скоро Аморима
Но повторится все как встарь:
В больнице Шоу, Гарначо - мимо,
Онана гол пустил... Магуайр...
soltekspb
soltekspb
сегодня в 01:07
Всех болельщиков Тоттенхэма с долгожданной победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:01
    персонально рад за Сона! Заслужил!!!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:56
    с долгожданной победой преданных болел шпор!
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Видимо мы с тобой очерняем святое имя преподобного Александа Чефиринского.
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:49, ред.
    А я думаю, что я под твоим постом лайк ставлю, а он в дизлайк превращается.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Админ нам дизы накидал..., вот прям интересно с чем он не согласен ?
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Сажко им сам эту ЛЧ и впарит по сходной цене)
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Щас Чеферок медальки ТТХ раздавал... Ты видел его фэйс ? Ну реальный даун. Янки через год другой ЛЧ под себя подомнут через КЧМ и всё..., Сажко словенский на биржу труда пойдёт.
    Incredulous
    Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:37
    Макс, это то, о чём я писал недавно. Что из-за "гениальных" решений УЕФА с реформированием и расширением ЛЧ, теперь большинство хороших, крепких середняков из ЛЕ перекочевали в групповую стадию ЛЧ. И если раньше третьи места из групповой стадии ЛЧ попадали в ЛЕ, то теперь из ЛЧ сразу вылет в никуда. И получается, что в ЛЕ остаются совсем днищенские команды, вроде тех, что мы увидели сегодня. Ну и, соответственно, получаем финал такого же уровня.
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    Согласен, но для меня этот сезон МЮ окончен
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    Весь сезон АПЛ для него предсезонка смотрим таблицу АПЛ, Тен Хаг принёс два кубка, а на его багаже вышли финал и повторил путь Сульшера, хотя то в АПЛ не был худшим тренером М в АПЛ
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    А с чего они должны были выигрывать, являясь аутсайдерами в тех играх??? Итак у топового Челси выиграли в 2008. Да и не так много финалов было.
    Гость
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