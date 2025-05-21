«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Единственный гол во встрече забил игрок «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон на 42-й минуте.
Это первый трофей лондонцев с 2008 года, когда команде покорился Кубок английской лиги.
Тоттенхэм, закатив, как говорят на бильярдном жаргоне "дурака", выстроил двухэтажный автобус у своих ворот, и просто отбивался всю оставшуюся игру. Ну, а МЮ в безуспешных попытках бился о защиту соперника, ничего не придумав умней примитивных навесов в штрафную. И все это сопровождалось ужасным браком с обеих сторон, а особенно со стороны манкунианцев. А лучший игрок сезона МЮ, Бруну Фернандеш, просто провалил матч по всем статьям.
В любом случае всех болельщиков "шпор" с победой, а главное с таким долгожданным трофеем! Проклятие снято!
Тоттенхэм, закатив, как говорят на бильярдном жаргоне "дурака", выстроил двухэтажный автобус у своих ворот, и просто отбивался всю оставшуюся игру. Ну, а МЮ в безуспешных попытках бился о защиту соперника, ничего не придумав умней примитивных навесов в штрафную. И все это сопровождалось ужасным браком с обеих сторон, а особенно со стороны манкунианцев. А лучший игрок сезона МЮ, Бруну Фернандеш, просто провалил матч по всем статьям.
В любом случае всех болельщиков "шпор" с победой, а главное с таким долгожданным трофеем! Проклятие снято!
Ночь, стадион, Магуайр, Онана
И на табло разгромный счёт,
И смотрим мы опять с дивана,
Как мимо нас трофей уйдет.
Уволим скоро Аморима
Но повторится все как встарь:
В больнице Шоу, Гарначо - мимо,
Онана гол пустил... Магуайр...
Ночь, стадион, Магуайр, Онана
И на табло разгромный счёт,
И смотрим мы опять с дивана,
Как мимо нас трофей уйдет.
Уволим скоро Аморима
Но повторится все как встарь:
В больнице Шоу, Гарначо - мимо,
Онана гол пустил... Магуайр...