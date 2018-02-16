Терри может вернуться в «Челси»

Защитник «Астон Виллы» Джон Терри рассматривает вариант с возвращением в «Челси». 37-летний ветеран может войти в тренерский штаб лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Терри хочет еще на один сезон остаться в «Астон Вилле».