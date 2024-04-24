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Руслан Нигматуллин: «Играл в штанах, чтобы сберечь колени»

вчера, 19:48

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, почему сейчас голкиперы не играют в штанах.

Почему сейчас не играют в штанах? Качество полей стало гораздо лучше, сейчас и полевые игроки стали играть преимущественно в футболках с короткими рукавами. Я выступал в штанах, потому что берег свои колени. Когда я играл в шортах, то постоянно сдирал колени, поскольку предпочитал, что называется, летать в воротах, моя техника игры подразумевала собой, что мои колени страдали при падении на газон. Именно поэтому я решил играть в штанах – чтобы сберечь колени. Да, не только я так делал – Черчесов и Габор Кирай тоже, например, предпочитали штаны.

Сейчас поля стали такими, что дополнительной страховки не требуется. Качество газонов стало гораздо лучше. Любопытно отметить, что футбольная мода не стоит на месте – даже перчатки стали иными, теперь материал сильнее обтягивает пальцы рук, да и никого уже не удивит, если вратарь выйдет на поле не под первым номером, а под каким-нибудь другим. Взять того же Акинфеева – он сроднился со своим 35-м номером в ЦСКА и к этому уже все привыкли.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:27
...образ Великого Яшина встаёт в голове, кепка,перчаки,перевязанные коленки,лучший!!!
Палыч82
Палыч82 ответ e93dxts29pgt (раскрыть)
вчера в 22:16
Так что у него в итоге с коленями?
e93dxts29pgt
e93dxts29pgt
вчера в 20:19
Это не помогло, к сожалению.
dhrzwns8bfjb
dhrzwns8bfjb
вчера в 19:49
Сейчас вратари другой ориентации - секси.
Гость
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