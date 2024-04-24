Руслан Нигматуллин: «Играл в штанах, чтобы сберечь колени»

Экс-вратарь сборной России рассказал, почему сейчас голкиперы не играют в штанах.

Почему сейчас не играют в штанах? Качество полей стало гораздо лучше, сейчас и полевые игроки стали играть преимущественно в футболках с короткими рукавами. Я выступал в штанах, потому что берег свои колени. Когда я играл в шортах, то постоянно сдирал колени, поскольку предпочитал, что называется, летать в воротах, моя техника игры подразумевала собой, что мои колени страдали при падении на газон. Именно поэтому я решил играть в штанах – чтобы сберечь колени. Да, не только я так делал – Черчесов и Габор Кирай тоже, например, предпочитали штаны.