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Бывший игрок сборной Англии хотел покончить жизнь самоубийством

вчера, 10:11

Бывший защитник сборной Англии Стивен Уорнок рассказал, что после завершения карьеры он подумывал о самоубийстве. Причиной тому стала глубокая депрессия. Уорнок тяжело переживал завершение карьеры. Вдобавок он развёлся и не имел возможности общаться с детьми на протяжении долгого времени. Плюс ко всему, бывший футболист потерял много денег, совершив неудачные инвестиции.

За помощью Уорнок обратился в центр психологической поддержки. Постоянное общение с консультантом-стажёром помогло бывшему футболисту избавиться от психологических проблем.

Уорнок выступал за «Ливерпуль», «Брэдфорд», «Ковентри», «Блэкберн», «Астон Виллу», «Болтон», «Лидс», «Дерби Каунтри», «Уиган» и «Бёртон». 42-летний англичанин выигрывал Кубок Английской Лиги, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:16
Этим сообщением человек просто привлек к себе внимание.
tvf6q5kzsuq7
tvf6q5kzsuq7
вчера в 10:12
В общем был миллионером, а стал нищим.
Гость
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