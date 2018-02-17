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Агент Эмре Джана подтвердил, что игрок присоединится к «Ювентусу» летом

сегодня, 11:25

Агент полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана подтвердил, что игрок присоединится к «Ювентусу» летом. 

«„Бьянконери“ пытались подписать Джана зимой, но игрок присоединится к итальянской команде только летом.

Я думаю, что это очень мудрое решение, так как „Юве“ - самый сильный итальянский клуб на данный момент.

Эмре станет отличным дополнением для „Ювентуса“. Трансферная цена игрока составляет 40 млн евро, поэтому решение присоединиться бесплатно заслуживает доверия».

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 14:07
Честно сказать Джан задерживает игру в атаке но в отборе хорош без скорости в Апл ему тяжко Серии А для него удачи ему
juvenale
juvenale ответил Квадратный Мяч
сегодня в 14:02
Квадратный Мяч:
Юве он точно не усилит. Джан ничем не лучше Матюиди и Хедиры. Для меня вот лично не понятна идея фикс Аллегри, по которой он с упорством достойным лучшего применения пытается сделать из Пьянича опорника.
ну лучше Матюиди сложно быть,таких немного,а вот по поводу Хедиры бы поспорил,особенно в отборе
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 13:55
Юве он точно не усилит. Джан ничем не лучше Матюиди и Хедиры. Для меня вот лично не понятна идея фикс Аллегри, по которой он с упорством достойным лучшего применения пытается сделать из Пьянича опорника.
Князь вернулся
Князь вернулся ответил juvenale
сегодня в 13:33
juvenale:
ну посмотрим ,может заиграет
Я ни к тому. Кто после Блеза будет? Наверное Стураро(
juvenale
juvenale ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 13:18
Непотопляемый Князь:
Только даже до Видаля ему далеко. У нас деградация на лицо: Давидс/Такинарди- Эмерсон-Видаль-Матюиди-........??
ну посмотрим ,может заиграет
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил juvenale
сегодня в 13:17
juvenale:
ну Джан вроде в отборе хорош,а этого как раз и не хватает Ювентусу
Только даже до Видаля ему далеко.
У нас деградация на лицо: Давидс/Такинарди- Эмерсон-Видаль-Матюиди-........??
juvenale
juvenale ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:17
Владимир Ушаков:
А мне смешно оттого что ничем не лучше тех кто в Ювентусе,хотя сейчас практически нет доступных для покупки топовых полузащитников,разве что Видаль вероятно захочет уйти из Баварии
ну а Видаль когда играл в Юве был сильнейшим полузащитником в мире на своей позиции.Но синька сгубила)а теперь он уже вряд ли нужен
juvenale
juvenale ответил Legendary Liverpool
сегодня в 13:15
Legendary Liverpool:
Раз сам хочет значит пускай проваливает.
что скажешь про него
juvenale
juvenale ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:14
Владимир Ушаков:
А мне смешно оттого что ничем не лучше тех кто в Ювентусе,хотя сейчас практически нет доступных для покупки топовых полузащитников,разве что Видаль вероятно захочет уйти из Баварии
ну Джан вроде в отборе хорош,а этого как раз и не хватает Ювентусу
juvenale
juvenale ответил Рауль и Зидан
сегодня в 13:13
Рауль и Зидан:
А в ответном матче Матюиди сможет сыграть ?
вроде начнет тренироваться с понедельника
DEIVID
DEIVID
сегодня в 13:05
Вот Ливерпулю он точно не подходит, учитывая скорость атакующих игроков, а когда атака развивается через него, то это миллион касаний и соответственно потеря времени и темпа атаки. Игрок так себе, ажиотаж лишь связан с его статусом свободного агента, да и то отчаянной борьбы за него не наблюдается.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил juvenale
сегодня в 12:53
juvenale:
смешно конечно)))последние два сезона у Ювентуса очень слабая полузащита,что и подтвердил финал с Реалом и последний матч с Тоттенхемом,хотя там ключевым было отсутствие Матюиди.Маркизио уже давно показывает довольно средний уровень,Хедира это вообще пешеход,который с мощными командами в центре просто ничего сделать не может,а один Пьянич,который слаб в отборе не справляется.Ювентусу по сути нужны два полузащитника
А лучше три, так как у Аллегри травмы это заположняк.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Владимир Ушаков
сегодня в 12:52
Владимир Ушаков:
А мне смешно оттого что ничем не лучше тех кто в Ювентусе,хотя сейчас практически нет доступных для покупки топовых полузащитников,разве что Видаль вероятно захочет уйти из Баварии
А вот это да. С такими же Джанами будем лажать и дальше в ЛЧ.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил juvenale
сегодня в 12:35
juvenale:
смешно конечно)))последние два сезона у Ювентуса очень слабая полузащита,что и подтвердил финал с Реалом и последний матч с Тоттенхемом,хотя там ключевым было отсутствие Матюиди.Маркизио уже давно показывает довольно средний уровень,Хедира это вообще пешеход,который с мощными командами в центре просто ничего сделать не может,а один Пьянич,который слаб в отборе не справляется.Ювентусу по сути нужны два полузащитника
А мне смешно оттого что ничем не лучше тех кто в Ювентусе,хотя сейчас практически нет доступных для покупки топовых полузащитников,разве что Видаль вероятно захочет уйти из Баварии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил juvenale
сегодня в 12:23
А в ответном матче Матюиди сможет сыграть ?
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 12:14
Раз сам хочет значит пускай проваливает.
juvenale
juvenale ответил Владимир Ушаков
сегодня в 11:53
Владимир Ушаков:
Зачем он Ювентусу при наличии четырёх хороших полузащитниках
смешно конечно)))последние два сезона у Ювентуса очень слабая полузащита,что и подтвердил финал с Реалом и последний матч с Тоттенхемом,хотя там ключевым было отсутствие Матюиди.Маркизио уже давно показывает довольно средний уровень,Хедира это вообще пешеход,который с мощными командами в центре просто ничего сделать не может,а один Пьянич,который слаб в отборе не справляется.Ювентусу по сути нужны два полузащитника
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:41
Зачем он Ювентусу при наличии четырёх хороших полузащитниках
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