Агент Эмре Джана подтвердил, что игрок присоединится к «Ювентусу» летом

Агент полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана подтвердил, что игрок присоединится к «Ювентусу» летом.



«„Бьянконери“ пытались подписать Джана зимой, но игрок присоединится к итальянской команде только летом.



Я думаю, что это очень мудрое решение, так как „Юве“ - самый сильный итальянский клуб на данный момент.



Эмре станет отличным дополнением для „Ювентуса“. Трансферная цена игрока составляет 40 млн евро, поэтому решение присоединиться бесплатно заслуживает доверия».