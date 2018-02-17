Зидан: «Работа главного тренера изнурительна, особенно в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о давлении, которое испытывает наставник топ-клуба.

«Работа главного тренера изнурительна, особенно в „Реале“. Понятно, что может настать момент для перемен, и это касается всех, а не только тренера. Рано или поздно это произойдет. Наша профессия изнурительна, а в „Реале“ это проявляется еще в большей степени. Для меня важно то, чем я занимаюсь в настоящий момент, каждый день.

Мы выиграли у ПСЖ, но это только один матч. Мы знаем, что впереди еще ответный поединок и несколько игр в чемпионате. Победа над французами уже в прошлом, сейчас мы сосредоточены на ближайших играх Примеры».