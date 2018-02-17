ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили

ЦСКА между матчами с «Црвеной Звездой» провел контрольный поединок против датского «Эсбьерга», который завершился нулевой ничьей.
«Эсбьерг» — ЦСКА — 0:0
ЦСКА: Помазун, Фернандес (Гордюшенко 46), Набабкин, А. Березуцкий (Головин 46), Игнашевич (Хосонов 46), Кучаев, Натхо (Бистрович 46), Витиньо (Жамалетдинов 46; Жиронкин 65), Дзагоев (Тикнизян 46), Вернблум (Миланов 46), Муса (Чалов 46).
Тут даже статью нарисовали, что 0:7 - не позор!
https://www.soccer.ru/blogs/record/1026784?page=3&sort=asc
Тут даже статью нарисовали, что 0:7 - не позор!
https://www.soccer.ru/blogs/record/1026784?page=3&sort=asc
У них походу национальная забава - в феврале с клубами РПФЛ играть....))
У них походу национальная забава - в феврале с клубами РПФЛ играть....))
https://www.youtube.com/watch?v=Gql3qB1x31k&t=8s