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ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили

17 февраля 2018, 18:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьергМатч завершен

ЦСКА между матчами с «Црвеной Звездой» провел контрольный поединок против датского «Эсбьерга», который завершился нулевой ничьей.

«Эсбьерг» — ЦСКА — 0:0

ЦСКА: Помазун, Фернандес (Гордюшенко 46), Набабкин, А. Березуцкий (Головин 46), Игнашевич (Хосонов 46), Кучаев, Натхо (Бистрович 46), Витиньо (Жамалетдинов 46; Жиронкин 65), Дзагоев (Тикнизян 46), Вернблум (Миланов 46), Муса (Чалов 46). 

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
18 февраля 2018 в 06:39
Даа..) Не зря говорят: "Гнилой плод надо отделять от здорового, иначе всему урожаю пипец").
Obdulio Varela
Obdulio Varela
18 февраля 2018 в 06:39
УГ
Миша Вилков
Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля 2018 в 01:48
Давай за себя переживай, иди спи уже :)
Миша Вилков
Миша Вилков ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
18 февраля 2018 в 01:44
Просто смотря к кому это слово применять! К "великому" спартаку слово позор просто недопустимо, они все-таки выиграли Copa Del Sol, а 1:18, 0:7 и 15 лет без побед, поражения в последних домашних 5 матчах ЛЕ - это мелочи и не может быть позором!
Тут даже статью нарисовали, что 0:7 - не позор!
https://www.soccer.ru/blogs/record/1026784?page=3&sort=asc
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля 2018 в 01:33
Я только в период этих сборов узнал что в маленькой холодной Дании есть 874 клуба.....
У них походу национальная забава - в феврале с клубами РПФЛ играть....))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля 2018 в 22:39
В общем все универсальные сольдады..)
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
17 февраля 2018 в 22:31
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:18
    У ней там целая видеотека)). Сейчас разгребёт и выложит)))
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    17 февраля 2018 в 22:15
    "Универсальный сольдад")). Всё у Понтуса новая кликуха,,)
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    17 февраля 2018 в 22:11
    Ты чё меня на ночь глядя загрузить захотел?)
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:09
    Ну ты то-ли испанский то-ли немецкий. Туда и вернись.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:06
    Ты как-то загадками пишешь..). Куда?)
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:06
    Ага, в ворота спартака он ставит :)
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:04
    Вернись
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    17 февраля 2018 в 22:00
    Я тоже-испанский, немецкий.
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 22:00
    У Безбородова спроси, который пару ростовчан выгонял :)
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:59
    Испанский учил.
    artsinalex
    artsinalex ответ Egorium (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:59
    Это ты смешишь своими бреднями. Я и не говорил, что в спартаке свои воспитанники играют. Один правда бегает, Комбаров. Но это явно не то, о чем мечтают все болелы. Раньше хотя бы появлились свои Бесчастных, Титов в Спартаке и Кержаков, Аршавин в Зените. А щас один сброд какой-то выпускают. У тренеров школ нет никакой мотивации, а у футболистов, более-менее научившихся обращаться с мячом, нет дальнейшей мотивации для роста, ибо в состав итак попадут.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:58
    Откуда знаешь? Сон приснился?)
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:58
    Палка раз в 15 лет стрельнула, на юбилей Симоняна :)
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:57
    Так вы и не пройдёте. Хоть думай что писать.
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:55
    В Испании сражаются. No passaran!
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:50
    А вы в Испании будете сражаться , или как все думают?
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:46
    Что ну-ну, в Базеле с Дзагой затащили, да и в чемпионате забивал :)
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответ игорь алексеев (комментарий удален) (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:42
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    17 февраля 2018 в 21:42
    Сильный соперник у ЦСКА. Молодцы, достойно сражались.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ artsinalex (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:37
    Нет не нравится , и поставленной игры нет , свой воспитанник есть.
    112910415
    112910415
    17 февраля 2018 в 21:25
    тренировать пенальти, срочно!
    artsinalex
    artsinalex ответ НЕ президент рфс (раскрыть)
    17 февраля 2018 в 21:20
    Ну и как, нравится тебе этот Зенит, где нет ни одного своего воспитанника?
    loko7
    loko7
    17 февраля 2018 в 21:11
    Ну в ответной игре с сербами забивать уже крайне необходимо.
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