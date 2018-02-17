ЦСКА и «Эсбьерг» голов не забили

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17 февраля 2018, 18:48

ЦСКА между матчами с «Црвеной Звездой» провел контрольный поединок против датского «Эсбьерга», который завершился нулевой ничьей.

«Эсбьерг» — ЦСКА — 0:0

ЦСКА: Помазун, Фернандес (Гордюшенко 46), Набабкин, А. Березуцкий (Головин 46), Игнашевич (Хосонов 46), Кучаев, Натхо (Бистрович 46), Витиньо (Жамалетдинов 46; Жиронкин 65), Дзагоев (Тикнизян 46), Вернблум (Миланов 46), Муса (Чалов 46).