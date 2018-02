Музыка футбола. Песни мундиалей от Чили до России

Американцы и колумбиец записывают гимны и песни для ЧМ-18? «Соккер.ру» вспоминает композиции из прошлого и выясняет, почему не нашли российскую Шакиру.

1962. Los Ramblers – El Rock Del Mundial

История официальных гимнов (позже к ним присоединились официальные песни) чемпионатов мира началась с чилийской рок-н-ролльной песенки. Местная группа с названием «Бродяги» на волне популярности сочинила стишок со словами «радостью полны наши сердца», в котором предложили миру танцевать рок-н-ролл и играть в футбол. Конечно, мелодию сперли у американцев, но сыграли весело, рок и футбол ходили рядом шестьдесят лет тому назад:

1966. Лонни Донеган - World Cup Willie

В ФИФА одобрили идею официальных гимнов, ведь чилийцы продали рекордное количество пластинок со своей песней. В Англии поручили запись Лонни Донегану, который своим стилем «скиффл» влиял на молодых «Битлз», «Роллинг Стоунз» и десятки других будущих легенд. Песню Лонни посвятил официальному талисману турнира – льву Вилли. Ироничная композиция, словно песенка из комедийного вестерна:

1970. Роберту ду Насименту - Fútbol México 70

А вот здесь начинается беда. Приходит мода на попсу – некий Роберту ду Насименту заставил каких-то безымянных певичек повторять простенькие мысли раз за разом. В этом списке будут песни хуже, но перелом случился – рок-н-ролл проиграл попсе, написанной на коленке:

1974. Марыля Родович - Futbol

Кто мог спеть гимн немецкого чемпионата мира? Конечно же, полька. Польская попса была популярной не только в стране побеждающего социализма, но и у капиталистов из ФРГ. Марыля Родович спела песню, которую нельзя назвать страшной по мелодике – такая себе София Ротару, но композиция без смысла. Невероятно банальная песня, про фэйр-плей и футбол, в который «играет нынче весь мир»:

1978. Эннио Морриконе – Эль Мундиаль

Получилось легко, но не в формате гимнов чемпионата мира. Эннио Морриконе – будущий гений, один из величайших кинокомпозиторов всех времен, сочинил эту мелодию. Он же написал музыку к спагетти-вестернам Леоне, к сложным картинам Пазолини, а недавно к хулиганским фильмам Тарантино. Морриконе автор той самой музыки из фильма «Профессионал», под которую умирает герой Бельмондо, и ради веселья итальянец накидал аргентинцам нот в своем особом порядке:

1982. Пласидо Доминго – «Эль Мундиаль»

Испанский тенор из Мексики спел хорошо – было бы странно оспаривать умение Пласидо петь о «флагах», но гимн этого чемпионата кажется проходным, совершенно не цепляет, причем повторяет мысли из песни чилийцев на общем языке:

1986. Arrow – Hot-hot-hot

Мексиканцы со второй попытки подошли к вопросу творчески. У чемпионата «Руки Бога» было несколько песен, претендующих на звание «композиция турнира», но музыка от чернокожего парня «Стрелы», который пел о «жаре» во всех смыслах, заняла первое место. Боб Марли на минималках?

1990. Джорджио Мородер – To Be Number One

Какой чемпионат – такой и гимн? Скучнейшая песня с использованием модных в те времена приемов оказалась проходной, а вот ее итальянская версия в исполнении Эдуардо Беннато и Джанны Наннини даже зашла итальянцам и попала в хит-парады. Зря – скучно, даже великий язык с открытыми слогами, удобными для пения, не спасает:

1994. Queen - We Are The Champions

Американцы оказались самыми хитрыми. Для открытия чемпионата мира записали скучнейший гимн – «Глориленд» (нет, не про страну глорихантеров) от Дэрила Холла. Но официальную песню турнира купили у правообладателей композиций легендарного Фрэдди Меркюри. Песня «We are the champions» прочно связала себя с футболом. Великая вещь, даже после того, как ее заездили в финалах ЛЧ:

А вот «Земля славы» - так себе. Надо было заставить Майкла Джексона отвлечься от друзей и пороков, чтобы написал толковую композицию, ведь вышла подделка без души:

1998. Рики Мартин - La Copa de la Vida

На французском чемпионате было много музыки. Электронщик Жан-Мигель Жарр записал такую страшную композицию, что ее крутили только в Японии. У Рики Мартина был хит «Кубок жизни» - он и является официальным гимном чемпионата. Хотя также звучала скучная и аккуратно сделанная песенка бельгийки Аксель Рэд (девушка) и Юссу Н’Дора (мальчик):

Композиция Рики явно круче, причем вы можете подпевать, ведь если не самые юные из болельщиков, то точно слышали эти крики «гоу, гоу, гоу, але, але, але»:

2002. Анастейша – «Boom»

Похоже, корейская попса не набралась сил к 2002-му году, если на чемпионате мира записали гимн с оригинальным названием «Гимн». А официальной песней стала композиция «Бум» певицы Анастасии. Композитором гимна стал Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, он же Вангелис, которого считают одним из первых исполнителей электронной музыки. А вот американка Анастасия ничем не отличилась и спела плохо:

2006. Herbert Grönemeyer - Zeit, Dass Sich Was Dreht

Пошло и бездарно, причем как гимн плохой, так и песня неважная. Когда у вас нет денег на Уитни Хьюстон – она свое спела в США на матче-закрытии, то заказываете песню Эль Диво? И получаете нечто настолько ужасное, что стыдно эту композицию даже представлять как «официальную песню». Но «официальный гимн» тоже никакой, жалкая попытка отобрать у волков право выть. Даже футбольный видеоряд не спасает. У Льва Лещенко получилось бы что-то такое:

2010. Шакира - Waka Waka (Esto es Africa)

Тут был официальный гимн, никому не интересный, была песня от спонсора, но победила всех жена Пике, с которой Жерар ссорился и мирился недавно. «Вака, Вака» - качественная попса. Да и клип неплохим получился, футбольным, эмоциональным, с Месси и Роналду. Поет Изабель классно, в шоу-бизнесе давно, бит хороший, голос сильный, ритм танцевальный – отличная песня в своем жанре. 1.7 млрд просмотров английской версии впечатляют, хотя испанский вариант душевнее:

2014. Питбуль, Дженнифер Лопес, Клаудия Лейтте - We Are One (Ole Ola)

Какой же шлак! Собрались как-то вместе лысый мужик, девушка, чья пятая точка застрахована, и какая-то бразильская барыня с вертлявым телом, и вместе спели пустую песню. Вернее, отчасти зачитали, ведь Питбуль типа рэпер, хотя у него флоу, как у блогера Ларина. 614 миллионов просмотров – 614 миллионов причин понять, что народ не притязательный, приняли даже это:

2018 год. Почему гимн записывает не российский исполнитель?

В каком состоянии музыка в России и что слушают люди, если не нашлось певца нужного класса, чтобы создать такую попсовую и банальную в последнее время вещь, как официальный гимн чемпионата мира по футболу? Ответ найдете, когда пройдитесь по победителям главной музыкальной премии России 2017.

Лучший исполнитель – украинец, который хочет на «Евровидение» от Беларуси. Лучшая исполнительница – украинка. Лучшая поп-группа – белорусская. Песня года – «Тает лед» украинской группы «Грибы». Дуэт «Время и Стекло», чьи клипы собирают десятки миллионов просмотров детей в России, тоже люди не местные. А в номинации «Рок-группа года» приз дали «Би-2», хотя дяди были актуальными, когда музыку слушали на кассетных магнитофонах.

Не только футболом занимались не очень усердно, качественно и грамотно? В результате Леди Гага может спеть один из гимнов ЧМ-18, если уговорят. Вероятно, сочинит самую популярную из всех песен, если постарается. Италоамериканка хотя бы петь умеет. Оставим за скобками сам стиль и песни – вопрос вкуса, но раз Лобода – исполнительница года в России, то в стране-хозяйке турнира вправду некому записать сильный гимн, чтобы задорный, веселый и аутентичный.

Одно хорошо - не поручили песню Тимати с Ольгой Бузовой, не к ночи пятницы будут упомянуты. В 1962-м году в Чили нашлась местная группа, которая сумела переиначить мотивы легенд Элвиса Пресли и Чака Берри, а официальный гимн ЧМ в России от имени ФИФА, как сообщали, сочиняет слащавый иностранец Хуан Луис по кличке Малума. Также одну из спонсорских песен написал американец Джейсон Деруло.

Странно, что российские певцы не включились, сейчас достаточно сделать нечто незатейливое и цепляющее, чтобы тебя слушали от Москвы до Токио, и от Нью-Йорка до Берлина, причем слушали миллиарды раз, как «Despacito» - песню о том, как помаленьку охмурять девушку. Но подходящих местных поп-исполнителей не нашлось, композиторы не включились, поэтому говорили в прошлом году, что гимн поручили колумбийцу Малуме.

Видать, решили закосить именно под хит прошлого года – снова будет испанская зажигательная песенка о том, как молодой иностранец влюбляет в себя краснодарскую красавицу и вместе едут от Казани до Калининграда по России, чтобы посмотреть вживую матчи главного турнира года.