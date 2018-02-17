«Рома» одолела «Удинезе»

В матче 25-го тура Серии А «Рома» обыграла «Удинезе».
Удине, стадион «Дачия Арена».
«Удинезе» - «Рома» 0:2 (0:0)
Голы: Юндер 70, Перотти 90.
«Удинезе»: Биссарри, Данило, Самир, Аднан (Балич 79), Ларсен, Барак, Бехрами (Янкто 62), де Пауль, Фофана, Видмер, Перица (Лопес 77).
Главный тренер: Массимо Оддо.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Флоренци, Пеллегрини, де Росси (Стротман 75), Наингголан, Юндер (Дефрель 87), Эль-Шаарави (Перотти 69), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Ларсен 48, Перица 62, Джеко 77, Янкто 88.
Судья: Марко Ди Белло.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре римляне разгромили «Беневенто» (5:2).