Венгер: «Гвардиола приходил ко мне домой, потому что хотел играть за „Арсенал“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поведал, что нынешний рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в бытность игроком очень хотел выступать за «канониров».

«Я общался с Гвардиолой по разным поводам. Когда-то он приходил ко мне домой, потому что хотел играть за „Арсенал“.

Гвардиола тренировал исключительные команды, делая это очень хорошо. Я уважаю его за видение игры, позитивное отношение ко всему и философию. Даже если у него что-то не получается, уважаю Хосепа за влияние, которое он оказывает на игру».

Ранее и Гвардиола уважительно отзывался о Венгере.