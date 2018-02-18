Набабкин: «ЦСКА должен обыгрывать „Црвену Звезду“ и проходить дальше»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин подвел итоги контрольного матча с «Эсбьергом» (0:0), а также поделился ожиданиями от ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Плохо, что не забили „Эсбьергу“. Но самое главное — подвигались, функционально поработали. Это хорошо перед ответной встречей с „Црвеной Звездой“ в Москве.

На сборе мы проделали много работы, тренировались в двухразовом режиме. Все подходят к оптимальной форме. Мы набрали хорошие кондиции, надеюсь, с „Црвеной Звездой“ всё это проявится.

Насколько команда готова к матчу с сербами? Посмотрим в игре. Думаю, все подойдут в оптимальном состоянии. Должны выигрывать, что не получилось в Сербии, и проходить дальше».