«Ботафого» отказался от Вендела. Футболисту «Зенита» срочно ищут другой клуб в Бразилии

1747905530

вчера, 12:18

Маркус мечтает впечатлить Анчелотти.

У владельца «Ботафого» финансовые проблемы

В большом футболе редко увидишь такой цирк. Миллиардер Джон Текстор разыграл стандартную карту, чтобы вышвырнуть Вендела из своего клуба сразу после подписания контракта в среду. Американец заявил, что трансфер из «Зенита» в «Ботафого» сорвался из-за санкций, которые якобы мешают перевести деньги и не нарушить американские законы. Вряд ли официальная версия бразильского клуба является честным и полным описанием ситуации. Всегда можно было найти обходные пути, которыми часто пользовались в ЦСКА и других командах из РПЛ . Текстор прекрасно знал о санкциях, но его «Ботафого» предложил 20 млн евро за Вендела.

Сделку обсудили и заключили зимой, а Маркуса оставили в «Зените» до лета. Вендел мог поставить трансферный рекорд нового клуба, ведь сейчас самая дорогая покупка «Ботафого» — подписание за 19.5 млн евро аргентинца Тьяго Альмады из «Атланты». Сейчас молодой атакующий полузащитник в аренде в «Лионе», ещё одном клубе Текстора. Новичок Альмада раздавал голевые передачи, но летом должен вернуться в «Ботафого». Поскольку американец является дилетантом в футболе, то у него возникли проблемы с распределением финансовых ресурсов. У «Лиона» долги выше 500 миллионов евро, зимой с трудом остались в Лиге Европы.

«Олимпик» едва не исключили по ходу турнира. Для погашения долгов французской команды Текстор планирует продать акции клуба АПЛ «Кристал Пэлас». Победители Кубка Англии повысили шансы на успешную смену совладельца. Джон Текстор пришел в футбол из мира стримингового телевидения и голливудских спецэффектов. Его «Ботафого» стал чемпионом Бразилии в прошлом году, и это одна из причин, почему Вендел выбрал именно эту команду. Теперь хавбек Маркус, который 13 мая покинул Санкт-Петербург с десятью огромными чемоданами, вместо спокойного обустройства на родине экстренно ищет новый клуб на будущий сезон.

Возвращение Вендела уничтожит планы «Зенита»

Два сезона подряд скромный по расходам «Краснодар» до последнего тура воюет с «Зенитом» за чемпионский титул. Руководству фаворита РПЛ пора менять подход, команда не прибавляет. Сергей Семак остается тренером, но важно пересмотреть оценки ключевых легионеров. У «Зенита» почти не осталось стабильных мастеров. Вопросы появились даже к Дугласу Сантосу и Вильмару Барриосу, которые как раз были самыми предсказуемыми в хорошем смысле слова. Вендел никогда не играл на одном дыхании, а поскольку его интересует не только футбол и давно рвался на родину, то нет смысла возвращать футболиста.

А разговоры о потере денег оставьте тем, кто не видел финансовые отчеты «Зенита». За сезон клуб из Санкт-Петербурга спокойно тратит по 17 миллиардов рублей, то есть 190 миллионов евро. У «Зенита» хватает ресурсов, чтобы не переживать за трансфер Вендела дешевле двадцати миллионов, которые пообещали в «Ботафого». Можно отправить футболиста на Ближний Восток, как поступили с хавбеком Клаудиньо, но это некрасивое решение, поскольку Маркус заявил о своей главной мечте. Мечтой Маркуса является игра в топовом чемпионате и вызов в состав первой сборной Бразилии под руководством Анчелотти.

У нового тренера «селесао» впереди много работы, нужно сформировать боеспособный состав. Не может положиться на форму Винисиуса и Родриго, ведь форварды «Реала» провели средний сезон. Выручит Рафинья, но Неймар не заиграл в «Сантосе». В центре поля всегда есть Бруну из «Ньюкасла», но пригодятся для ротации футболисты с талантами Вендела. Кроме «Ботафого», Маркус интересовал «Фламенго». Сейчас «Зениту» надо срочно выйти на знакомый бразильский рынок и закрыть сделку с другим клубом. Проявить уважение к тому, что Вендел уже перебрался на родину и не дергать футболиста в очередной раз.

Возвращение хавбека не поможет «Зениту». Вендел зимой не хотел возвращаться, а когда бегал в РПЛ с мыслями о «Ботафого», то сыграл на среднем уровне. Скорее всего, Маркус никогда не будет работать с мотивацией подлинных профессионалов. Хавбек не второй МакАллистер, чтобы пахать в командах уровня «Ливерпуля». Венделу подходит бразильский климат, местная вкусная еда и легкий способ жизни. Анчелотти вряд ли найдет такому полузащитнику место в заявке на ЧМ -2026, так как кандидатов привычно больше, чем путевок. Но во «Фламенго» или другом клубе из Серии А Вендел хотя бы будет чаще стараться.

Неумение продавать часто вредит чемпионам РПЛ

Проще заманивать сильных бразильцев, если предыдущие герои уезжают не в Китай, как Халк, и не в Катар, как Клаудиньо. И трансфер Вендела в Бразилию не был хорошей рекламой для «Зенита», ведь Маркуса не подписывали в «Интер», «Манчестер Сити» или «Атлетико». «Зенит» просчитался на рынке, что опять возвращает к старому разговору о спортивном директоре. Хотя руководство чемпионов РПЛ не хочет делиться властью, им давно стоило найти мастера переговоров, который мог включить в контракт с «Ботафого» пункт, исключающий такой легкий выход из сделки без последствий.

Бразильцы кинули через плечо не только Вендела, они отказались платить деньги «Зениту». А петербуржцы уже нашли новичка, на которого потратили бы часть от 20 млн евро. Также летом Семаку стоит составить список лишних футболистов. В идеале продажами в клубе должен заниматься спортивный директор, которого давно пора найти и пригласить в «Зенит». Посмотрите на атаку. Кассьерра, Соболев и Гонду словно форварды для трёх разных команд. У «Зенита» недавно была коллекция левых вингеров, но нет ключевого хавбека, хотя знали об уходе Вендела и понимали минусы футболиста.

А талантливого вингера Луиса Энрике в «Зените» заполучили, поскольку как раз «Ботафого» заплатили 33 миллиона евро при рыночной стоимости игрока в полтора раза ниже. Спортивный директор пригодился бы «Зениту» при покупках. Семак не объяснил, зачем нужны Ахметов и Зделар. Вопросов привычно больше, чем ответов, и ситуация с Венделом возмущает. Оказывается, можно подписать контракт, а потом отменить сделку. Маркус в шоке, как и его семья. «Зениту» остается сжалиться над игроком и продать контракт в другой клуб Серии А в ближайшие недели, чтобы не мучить Вендела дальше.